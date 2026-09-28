Desde el sector ganadero cuestionan el nuevo esquema de vacunación contra la fiebre aftosa

El campo bonaerense volvió a plantear reparos al nuevo esquema de vacunación contra la fiebre aftosa que comenzará a regir en 2027. En este contexto, este medio se comunicó con el secretario de CARBAP, Ignacio Kovarsky.

Ignacio Kovarsky explicó que la COPROSA bonaerense votó de manera unánime una posición crítica sobre la nueva resolución: “Unánimemente se está observando y pidiendo que se retraiga”.

Fuerte incertidumbre en el sector ganadero sobre la nueva resolución

Asimismo, señaló que el sector venía trabajando sobre modificaciones en las categorías que deben recibir la vacuna, pero planteó reparos sobre el nuevo sistema de comercialización y aplicación. “La observación respecto del seguimiento de la cadena de la vacuna, de frío, manejo, guarda y demás, donde vemos que esta nueva resolución pone un poco en duda que esto sea lo correcto”, sostuvo.

Según Kovarsky, uno de los principales interrogantes está relacionado con la trazabilidad y la cobertura territorial. “Se pierde la lógica de la solidaridad de la aplicación”, afirmó. La Resolución 201 establece que el productor puede seleccionar libremente un veterinario privado acreditado y comunicar esa elección al SENASA.

Luego, manifestó que el nuevo esquema puede generar dificultades para garantizar que todos los animales sean vacunados: “Ahora esta modalidad pone un jaque, un sistema que es observado desde el mundo, donde se liberó de la fiebre aftosa en la Argentina gracias al sistema de fundaciones que tenemos, que es muy robusto y que en definitiva han venido otros países a copiarlo”.

Cuáles son los factores que influyen en los precios

El secretario de CARBAP también se refirió a las diferencias en los costos de aplicación y aclaró que el precio final incluye distintos componentes. “Uno es el costo de la dosis de la vacuna salida de laboratorio y otra es la actividad de logística de los kilómetros recorridos y el horario del aplicador de la vacuna y demás”, expresó.

Por eso, consideró que puede existir una diferencia de costos entre regiones, aunque cuestionó que las dispersiones sean difíciles de justificar: “Ahora, lo que no puede haber es dispersiones tan grandes que no sean explicables”.