Mercados en alerta: el riesgo país salta a 641 puntos y las acciones argentinas se hunden

Los mercados argentinos arrancan la última semana de septiembre bajo presión. El S&P Merval cae 2,1% hasta los 2.832.065,960 puntos, mientras las principales acciones operan con fuertes bajas y los bonos en dólares retroceden hasta 2,7%. En este contexto, el riesgo país avanza 5,3% y alcanza los 641 puntos básicos, con una suba acumulada del 25,2% en lo que va del mes.

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Entre las acciones líderes, las mayores caídas son para Banco BBVA (-3,9%), Grupo Financiero Galicia (-3,8%) y Grupo Supervielle (-3,4%). En Nueva York, los ADRs argentinos también muestran pérdidas, encabezados por BBVA (-3,9%) y Banco Macro (-2,9%). En el segmento de renta fija, el AL35D baja 2,7% y acumula una caída superior al 10% durante septiembre.

Mayores pérdidas en Wall Street

El S&P Merval cae 2,1% a 2.832.065,960 puntos básicos. Dentro de las acciones líderes avanzan: Banco BBVA (-3,9%), Grupo Financiero Galicia (-3,8%), Grupo Supervielle (-3,4%). En cuanto a los ADRs, las mayores perdidas son para BBVA y Banco Macro con el 3,9% y 2,9%, respectivamente.

En este contexto, los bonos en dólares caen hasta 2,7% este lunes de la mano del AL35D, que acumula una caída superior al 10% en lo que va del mes. En este contexto, el riesgo país sube 5,3% en el día y llega a 641 puntos básicos. En septiembre, el indicador que elabora JP Morgan acumula un alza del 25,2%.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este lunes 28 de septiembre el dólar oficial minorista cotiza a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta en el Banco Nación, con una suba de $5 respecto al cierre del viernes.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.530. En la semana anterior, acumuló una suba de $11, equivalente al 0,7%. Así, se ubica a un 25,3% del techo de la banda cambiaria, que hoy quedó establecido a $1.916,74.

Por su parte, el dólar blue se mantiene estable en la zona de los $1.545 para la compra y $1.565 para la venta. En los mercados financieros, el dólar MEP opera a $1.553, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.627.

El Índice de Confianza en el Gobierno cayó 5,9% en septiembre

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) cayó 5,9% y se ubicó en 1,94 puntos en septiembre de 2026. El dato es una mala noticia para la gestión de Javier Milei: el estudio de opinión pública elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) se toma como referencia de predicción electoral. En valores similares, tanto Mauricio Macri como el Frente de Todos perdieron la elección posterior.

El valor de 1,94 puntos es el menor de la gestión de La Libertad Avanza, cercano a los valores registrados en septiembre de 2025, cuando el oficialismo perdió las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. El valor representa además una caída de 21,5% en lo que va del año, aunque la cifra tuvo subas y bajas a lo largo de 2026.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,52%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,93%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,57% a la baja.

Las acciones con mayores subas son Paramount Skydance (+4%), Nvidia (+3%) y Universal Health Services (+1%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Qualcomm (-5%), Boeing(-4%) y ServiceNow (-4%).

En la última semana del mes, los principales índices de Wall Street cierran septiembre con subas generalizadas: el Nasdaq sube 1,9%, el S&P 500 retrocede 0,01%, mientras que el Dow Jones baja 3,7%.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,59%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,51% y el CAC francés acompaña con 0,63%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,42%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,54%, mientras que la bolsa de Shanghái bajó 1,67%. Mientras, el Kospi surcoreano cayó 2,70% y el Nikkei 225 japonés corrigió 0,69%.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 1,18% hasta US$ 98,63 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 1,6%, hasta los US$ 93,94 el barril.

FN