Los mercados internacionales comenzaron la última semana de septiembre con una fuerte suba del petróleo, avances en el gas natural y el diésel, un dólar fortalecido y las principales bolsas operando con resultados dispares. Según informó la Agence France-Presse (AFP), los futuros del crudo treparon más de 4% este lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara la propuesta de Irán de una tregua de siete días, mientras las preocupaciones por la inflación también volvieron a poner el foco de los inversores sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal.

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El movimiento más significativo se produjo en el mercado energético. Alrededor de las 10.30 GMT (07.30 hora de Buenos Aires), el Brent del mar del Norte subía 4,1% hasta u$s108,65 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba 4,2% y alcanzaba los u$s96,31. El incremento estuvo acompañado por una recuperación de los precios del gas natural europeo y nuevas presiones sobre el diésel.

Según consignó AFP, el mercado reaccionó después de que Trump rechazara la oferta presentada por Irán para detener durante siete días las hostilidades. “Hubo una renovada fortaleza en los precios del petróleo después de los comentarios del presidente Trump de que había rechazado la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz”, explicó Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell.

El petróleo saltó más de 4% y el mercado volvió a mirar al estrecho de Ormuz

La propuesta iraní había sido presentada la semana pasada durante la Asamblea General de las Naciones Unidas y contemplaba la posibilidad de reabrir el estrecho de Ormuz, una medida que permitiría aliviar la crisis de suministro que disparó los costos globales. Sin embargo, Irán mantenía una serie de condiciones para avanzar, entre ellas la liberación de activos congelados, el levantamiento de las sanciones sobre su petróleo y el fin del bloqueo naval estadounidense.

La vía marítima ocupa un lugar central para el suministro energético mundial y también en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. La situación cobró todavía mayor relevancia después de que los hutíes tomaran toda la costa yemení del mar Rojo, incluido el estrecho de Bab al-Mandab, otra ruta marítima vital.

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La tensión también se trasladó al gas natural y al diésel. Sin señales de un final inminente de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, los precios europeos del gas encontraron respaldo durante la jornada. Al mismo tiempo, el precio promedio del diésel en el Reino Unido alcanzó un máximo histórico de poco menos de dos libras, equivalentes a u$s2,65, por litro, según la organización automovilística RAC, citada por AFP.

Inflación, tasas y dólar: las otras variables que siguieron los mercados

Más allá de la energía, las preocupaciones por la elevada inflación impulsaron los rendimientos de los bonos gubernamentales. Los mercados apostaban a que la Reserva Federal de Estados Unidos podría volver a subir las tasas de interés en octubre, después del endurecimiento realizado este mes, un escenario que dio respaldo al dólar durante el inicio de la semana.

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El fortalecimiento de la moneda estadounidense tuvo, a su vez, consecuencias sobre el oro. “Los precios del oro se han desplomado desde sus máximos del verano debido a que los inversores reaccionaron al fortalecimiento del dólar, lo que encarece el metal para los compradores que no utilizan dólares”, explicó Mould, de AJ Bell, en declaraciones recogidas por AFP.

En el mercado cambiario, el euro retrocedía frente al dólar hasta u$s1,1376, desde los u$s1,1399 registrados el viernes. La libra, en cambio, avanzaba hasta u$s1,3259 desde u$s1,3251. Frente a la moneda japonesa, el dólar bajaba ligeramente a 157,10 yenes desde 157,20, mientras el euro retrocedía frente a la libra hasta 85,80 peniques.

Las bolsas comenzaron la semana con resultados dispares

Las bolsas europeas mostraban variaciones moderadas, después de una jornada dispar en los mercados asiáticos. De acuerdo con las cifras difundidas por AFP, el FTSE 100 de Londres avanzaba 0,2% hasta 10.716,42 puntos, el CAC 40 de París se mantenía sin cambios en 8.079,88 unidades y el DAX de Fráncfort retrocedía 0,2% hasta 25.372,68 puntos.

En Asia tampoco hubo una dirección uniforme. El Nikkei 225 de Tokio cerró con una caída del 0,7%, hasta los 65.877,62 puntos, mientras el Hang Seng de Hong Kong avanzó 0,5%, hasta 24.642,51. Shanghái mostró el retroceso más pronunciado entre los índices informados, con una baja del 1,7% en el Composite, que terminó en 3.823,62 unidades.

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Así, la última semana de septiembre comenzó con el petróleo como principal protagonista de los mercados internacionales, mientras los inversores siguieron simultáneamente la tensión en torno al estrecho de Ormuz, la trayectoria de la inflación y las expectativas sobre las tasas de interés estadounidenses.

Por último, a este escenario se sumó la extensión de la tregua comercial entre Washington y Beijing a fines de la semana pasada, en una apertura marcada por fuertes movimientos en la energía y desempeños mixtos en las principales plazas bursátiles.

GZ