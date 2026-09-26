En medio de la tensión por el conflicto en Medio Oriente, reportes indicaron que este viernes el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó una propuesta presentada por Irán ante Estados Unidos para reabrir el el estratégico estrecho de Ormuz.

La vía marítima, un paso estratégico clave para el comercio mundial de petróleo, se convirtió en uno de los puntos principales dentro del conflicto entre Estados Unidos e Irán, motivo por el que aún se encuentra afectado y casi paralizado tras casi siete meses de guerra.

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Fue el medio estadounidense The Wall Street Journal el cual indicó que Trump rechazó la propuesta de Irán, según conocieron a partir de funcionarios familiarizados con el asunto. La información se conoció tras los esfuerzos de mediación que se realizaron esta semana durante la reunión de líderes mundiales de la ONU en Nueva York.

"Si se cumplen las condiciones necesarias, el estrecho puede abrirse nuevamente, y el tránsito marítimo usual restablecido en siete días", había declarado de forma optimista el canciller iraní, Abás Araqchi, este viernes luego de que su país presentó ante Washington un plan para reabrir Ormuz en un plazo de siete días.

Tras presentar el plan para le reapertura, el funcionario iraní señaló que la decisión quedaba en manos de Estados Unidos y amplió: "Irán no admite la coerción, las amenazas o la intimidación. Irán no renunciará a sus derechos soberanos por presiones".

El medio estadounidense mencionado indicó que Trump se encuentra escéptico con respecto a que Irán cumpla sus exigencias e incluso habría advertido que considera probable nuevos bombardeos. En este contexto, utilizó su red social Truth Social para compartir una imagen que resalta el paso estratégico y lo etiqueta como "Estrecho Trump".

Según se conoció, la propuesta iraní prevé un cese de todas las hostilidades en Oriente Medio durante siete días, incluida el Líbano, y contempla también la liberación de activos iraníes congelados, valorados en al menos 12.000 millones de dólares, y el levantamiento de las sanciones al petróleo y el fin del bloqueo naval estadounidense.

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"Si Estados Unidos acepta (...) todo volverá a ser como antes", señaló por su parte el presidente iraní, Masud Pezeshkian, mediante una entrevista con CBS en la que indicó que el proceso de alto el fuego "comenzará desde el mismo día en que lo acepten", en referencia al acuerdo presentado ante Estados Unidos.

Si bien ambas partes habían firmado en junio un acuerdo para finalizar la guerra en Medio Oriente, abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní y reabrir Ormuz, el mismo cayó cuando Irán abrió fuego contra barcos comerciales en el estrecho, acusándolos de salirse de la ruta autorizada.

AS.