La guerra llega al Mediterráneo: advierten sobre posibles ataques rusos con drones a Europa

A más de cuatro años de la invasión a gran escala de Rusia sobre Ucrania, los aliados europeos multiplican las alertas ante el riesgo de que el Kremlin desplace el conflicto más allá de las fronteras orientales. Entre sabotajes clandestinos, desafíos a la seguridad colectiva y la incertidumbre geopolítica, los líderes occidentales debaten cómo blindar su determinación frente a la creciente audacia de los servicios de inteligencia rusos.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos —a través de la CIA— han advertido a varios gobiernos europeos, incluidos los de España, Francia e Italia, sobre la posibilidad de que Rusia esté preparando ataques con drones desde el mar Mediterráneo.

La información de inteligencia compartida por Washington detalla que el Kremlin podría utilizar buques mercantes o de su “flota fantasma” para desplegar y lanzar drones, señalando específicamente al modelo Gerbera, que cuenta con un alcance de hasta 600 kilómetros y fue utilizado previamente para violar la frontera de Polonia.

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La revelación generó una catarata de reacciones en foros especializados en defensa e inteligencia, donde analistas valoran la amenaza como “tangible”. Grupos de análisis como Geoinsider y Defensa & Seguridad Internacional señalaron que la utilización de la flota fantasma no es una novedad, recordando que operaciones similares ya se registraron previamente en el Báltico, Dinamarca, Países Bajos y Alemania.

De todas maneras, y frente a la creciente sofisticación de las operaciones encubiertas de Moscú, los organismos de contrainteligencia en Europa han intensificado el intercambio de datos en tiempo real.

Esta cooperación reforzada busca identificar patrones sospechosos de navegación, movimientos inusuales de tripulaciones y posibles puntos logísticos de abastecimiento clandestino antes de que cualquier plataforma de lanzamiento pueda posicionarse de forma operativa cerca de las aguas territoriales aliadas.

Objetivo. Expertos en conflictos coinciden en que el propósito de Moscú no busca una destrucción masiva, sino ejecutar una intensa campaña de guerra psicológica y cognitiva. Según la analista Laure Mandeville y el consultor francés Louis Duclos, el objetivo apunta a sembrar pánico, cerrar aeropuertos, desmovilizar a las poblaciones e impulsar corrientes pacifistas, manteniendo las acciones por debajo del umbral que activaría de manera automática el artículo 5 de la OTAN.

No obstante, Duclos advirtió que cualquier buque detectado lanzando drones contra socios europeos debería ser neutralizado de inmediato. Otros analistas señalan que en lugar de intimidar, estas acciones asimétricas podrían unificar a los ciudadanos del Mediterráneo y convencer de manera definitiva a la opinión pública de que la guerra en Ucrania afecta de forma directa la seguridad de todo el continente.

Contramedidas regionales. Ante este escenario de incertidumbre táctica, expertos en estrategia internacional subrayan que los ministerios de Defensa europeos deben acelerar la integración de sistemas de alerta temprana marítima y defensas antiaéreas flexibles.

La evolución de este tipo de amenazas híbridas exige un cambio profundo en la mentalidad de seguridad interior, demostrando que la protección de las costas europeas frente a la flota fantasma rusa es hoy una prioridad tan urgente como el abastecimiento militar en el frente oriental.

El uso potencial de buques mercantes y cargueros fantasma introduce un desafío mayúsculo para el control del tráfico marítimo internacional en el mar Mediterráneo.

Al camuflarse entre miles de embarcaciones comerciales legítimas que cruzan diariamente hacia los puertos del sur de Europa, estas naves eluden los controles navales convencionales, lo que obliga a las armadas aliadas a replantearse sus protocolos de intercepción y rastreo en alta mar.

Los analistas económicos advierten que el simple anuncio de la amenaza, o la materialización de un sabotaje limitado con drones, genera repercusiones financieras inmediatas. La interrupción temporal del tráfico aéreo civil, el incremento en las primas de seguros para el transporte marítimo comercial y la necesidad de destinar presupuestos extraordinarios a la protección de puertos y refinerías representan el verdadero dividendo estratégico que busca el Kremlin: erosionar la estabilidad económica europea sin requerir un enfrentamiento militar directo. Es parte de su táctica híbrida, destinada a desestabilizar al enemigo.

Finlandia y Suecia interceptan aviones rusos en el Báltico

AGENCIA AFP

Varios cazas de las fuerzas aéreas de Finlandia y Suecia interceptaron e identificaron de manera conjunta una escuadrilla de aviones de guerra rusos sobre el mar Báltico, en lo que representa la primera misión de esta naturaleza realizada por ambos países nórdicos.

La formación rusa estaba compuesta por un avión de transporte Tu-134 y diversos cazas MiG-31 y Su-30, los cuales volaban sobre el espacio aéreo internacional en el golfo de Finlandia. Esta operación formó parte del servicio de Alerta de Reacción Rápida para velar por la integridad territorial de ambos Estados, movilizando aviones F/A-18 Hornet finlandeses y JAS 39 Gripen suecos.

El coronel Vesa Mäntylä, subjefe del Estado Mayor del Mando de la Fuerza Aérea finlandesa, señaló que esta misión refleja de manera práctica el fortalecimiento de la cooperación bilateral. Gracias a años de confianza mutua, ambas naciones pueden operar con total fluidez como fuerzas aliadas. Esta estrecha coordinación responde al acuerdo alcanzado hace un mes para unificar la defensa aérea en el flanco oriental de la OTAN, tras abandonar su tradicional neutralidad e ingresar a la Alianza Atlántica en 2023 y 2024 debido a la invasión rusa de Ucrania.

Este incidente ocurre en un contexto de crecientes tensiones y de constante repetición de incursiones no autorizadas de aeronaves y drones rusos en zonas vigiladas por la OTAN. Las autoridades europeas se encuentran en máxima alerta ante la posibilidad de que se multipliquen las provocaciones.