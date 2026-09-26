El sombrero: de protección a símbolo político

En el tablero de la comunicación política contemporánea, ningún detalle es casual ni carece de significado. Cada gesto, vestimenta o accesorio de un candidato se diseña, se pule y se proyecta para enviar un mensaje subliminal o directo al electorado.

En el centro de la escena política de Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha protagonizado una transformación estética y comunicacional que acapara la atención de la prensa internacional: la adopción permanente de un sombrero panameño que nació de una prescripción médica y hoy se ha consolidado como su marca personal y un emblema indiscutido de su actual estrategia electoral.

El origen de este complemento se remonta a junio de este año, cuando el mandatario brasileño, de 80 años, debió someterse a una intervención quirúrgica para tratar un carcinoma basocelular, el tipo más frecuente de cáncer de piel, localizado en la cabeza.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tras la extirpación y el posterior tratamiento preventivo con radioterapia superficial, los médicos exigieron una protección rigurosa ante la radiación solar. Así que lo que comenzó estrictamente como una medida de protección de la salud se convirtió rápidamente en un elemento identitario de su imprudencia vital y de su presencia pública.

Lejos de ocultar su edad o los achaques lógicos de la salud, la asesoría de imagen de Lula optó por naturalizar y potenciar el sombrero, transformándolo en un símbolo de veteranía, cercanía popular y resiliencia.

En la política latinoamericana, donde la imagen presidencial suele estar cargada de mística, el sombrero evoca también una conexión directa con los trabajadores rurales, el nordeste brasileño y las tradiciones del campo.

El punto de inflexión que confirma la magnitud de esta estrategia es su salto a los instrumentos formales de votación. El sombrero no solo acompaña a Lula en mítines, giras y actos oficiales bajo el sol abrasador de Brasil, sino que se integró de forma oficial en la propia imagen que figura en las boletas electorales.