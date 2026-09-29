En medio del alza del riesgo país, Milei y Caputo buscan calmar a los mercados en París

El Gobierno de Javier Milei montó para la Argentina Week en París un operativo de contención de expectativas empresariales e institucionales. Con los analistas financieros descontando una recesión técnica para el tercer trimestre, el objetivo del oficialismo en la capital francesa será blindar el relato oficial bajo la premisa de que mientras los sectores estratégicos serán los encargados de dar dólares, el resto de las actividades pueden acompañar aprovechando las oportunidades que dará el acuerdo Mercosur - Unión Europea. Por eso, y a diferencia de la edición de Nueva York, la comitiva empresarial es más diversa y abarca a actividades ligadas a la economía real.

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, quiso diferenciar este encuentro de el de Nueva York. “Que no vayan argentinos a encontrarse con argentinos. Que los pesos pesados europeos hagan networking con los nuestros”, resumió una fuente del Gobierno a PERFIL. La organización difiere de los mecanismos utilizados en marzo en Manhattan, cuándo se usó a los beneficios impositivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como bandera.

El diagnóstico que hicieron en los pasillos diplomáticos es que resulta insuficiente para el paladar productivo europeo. “Buscan mercados concretos que los argentinos tenemos para dar”, plantearon las voces oficiales. Más aún luego de los últimos datos que adelantan un mal cierre del 2026, aún cuando el Presidente buscó desorientar las cifras hacia un indicador de largo plazo. Y es que días después de asegurar en Nueva York que la Argentina experimenta un crecimiento sostenido desde el cierre del primer trimestre, los números emitieron una señal disonante. El INDEC reportó una contracción de la actividad del 2,6% en julio y un salto del índice de pobreza al 32,3% en el primer semestre del año.

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Por ese motivo, la misión central consiste en convencer a un establishment que, antes de comprometer capital de largo plazo en la economía real, somete a estrés la sustentabilidad del tejido social local.

El evento tiene sede de la OCDE bajo el título "La Transformación Macroeconómica de la Argentina" que abrirán exposiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Con la curva de bonos soberanos bajo escrutinio y un riesgo país oscilando en la frontera de los 600 puntos básicos, el equipo económico se enfocará en certificar que el ancla fiscal no se moverá y que ante cualquier escenario de tensión durante las elecciones, el Gobierno tiene el poder de fuego para sortear la crisis.

Consumo y el guiño diplomático a Francia

Pero aún así, la decisión de abrir el juego hacia el consumo masivo y la industria tradicional responde a una urgencia comercial. Francia opera como la principal barrera geopolítica para la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, traccionada por un fuerte lobby agrícola que tiene sus reparos hacia la competencia sudamericana. En ese escenario, la Casa Rosada diagramó un panel específico sobre la inserción de marcas francesas en el mercado doméstico, sentando a actores clave del retail europeo como Sabine Mulliez (accionista del Groupe Mulliez / Decathlon) y Antoine de Saint-Affrique (CEO de Danone) junto al empresario local Manuel Antelo. El objetivo es probar que el mostrador interno, pese a la caída del poder adquisitivo, conserva masa crítica para absorber bienes europeos, señalaron desde la organización.

Para dar una señal al capital europeo sobre esa masa crítica del mercado interno, la comitiva sumó en el bloque de consumo e industria a referentes como Francisco de Narváez, dueño de ChangoMás, y Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina. A ellos (y a los mencionados Antelo y Bagó) se suma Sebastián Braun, empresario agropecuario y hotelero de la familia fundadora de La Anónima. Por el agro viajan Margarita Louis-Dreyfus, principal accionista de Louis Dreyfus Company; Mariano Bosch, cofundador y CEO de Adecoagro; y Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. En infraestructura y real estate darán el presente Martín Eurnekian, de Corporación América, y Alejandro Elsztain, de Cresud. El núcleo tecnológico lo integrarán Martín Migoya, CEO de Globant; Emiliano Kargieman, fundador de Satellogic; y el empresario Martín Varsavsky.

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Desde la óptica del Palacio de Hacienda, el modelo de supervivencia corporativa en el corto plazo requiere capacidad exportadora o un acople directo a los vectores de energía y minería. La premisa es que el desarme arancelario derivado del acuerdo Mercosur-UE permitirá compensar el actual corsé cambiario y el alza de los costos internos en dólares. Para exhibir esta complementariedad, la agenda incluye un apartado sobre inversiones en salud, congregando a Jörg-Michael Rupp de Roche, el titular del área a nivel nacional, Mario Lugones, y el empresario Juan Pablo Bagó.

Gobernabilidad y la superposición con IDEA

Para el flanco de la gobernabilidad, el Gobierno buscará demostrar volumen político con la presencia de 13 mandatarios provinciales, pero también, de distritos estratégicos, como Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), debatiendo en los mismos paneles que Horacio Marín (YPF), Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), y Patrick Pouyanné (TotalEnergies).

Habrá intervenciones del secretario general de la OCDE, Matthias Cormann, el secretario general de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), John Denton, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El peso específico de esta delegación alteró el ecosistema corporativo local y vació parcialmente de figuras la cumbre del Coloquio de IDEA en Mar del Plata que se hará justo durante los mismos tres días. Ejecutivos clave del agronegocio, como Bosch y Elsztain, cancelaron sus apariciones en la costa atlántica para priorizar su exposición en París frente a sus pares globales.

El road show en el viejo continente se da en un contexto de incertidumbre financiera creciente. Un informe del banco JP Morgan redujo su proyección de crecimiento económico para la Argentina a un marginal 1,5% anual y blanqueó el temor del mercado. Los inversores globales que escuchan a Milei y a Caputo en París saben que un escenario de recesión prolongada en 2027 agrega volatilidad imprevista. El capital extranjero observa con detenimiento los márgenes operativos de la economía real y supedita los desembolsos a una variable no financiera: que las urnas del próximo año terminen de revalidar la persistencia del modelo.