Por qué la pobreza subió según el cristal con la que se lo mire

Todos estábamos un poco impactados por el aumento de la pobreza. Según los últimos datos arrojados por el INDEC subió la pobreza.

Además de ver los números, es algo que uno más o menos advierte como visible. Es decir, yo no vivo en un frasco y hablo con gente normal, que no tiene que ver con mi profesión, ni con el gobierno, ni con la política, ni con la economía. Gente con la que yo estoy interconectado todo el tiempo. Y en los últimos días he escuchado directamente un lamento, un lamento dramático de gente que tiene un empleo formal, por ejemplo, y le puede pagar la luz y el colegio a los chicos no le queda plata.

En este contexto, el doctor Juan Carlos De Pablo ve, en lo que todos hemos visto como una suba de la pobreza, él ve una suba de siete décimas de punto. Entonces acá entendemos que es todo depende contra qué se lo mire o se lo compare.

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El economista Juan Carlos de Pablo.

De Pablo en este trabajo que hizo pone en perspectiva la pobreza en el plano de los hogares, de las familias, de las personas. La indigencia lo mismo, y hace una comparativa entre 2019 y el 2026. Es un trabajo excepcional.

Entonces, el doctor De Pablo propone que la pobreza debe ser mirada de modo desestacionalizado y que por lo tanto debe ser comparado nuestro primer semestre de este año contra el primer semestre de este año.

En ese caso, la pobreza que era en aquel primer semestre de 2025, 24.1% en hogares, por ejemplo, ahora es 24.4%, por lo tanto subió apenas 0.3. Ahora, si uno la mira contra el segundo semestre del año pasado, que era 21%, subió 3.4%.

¿Qué número hay que mirar? Yo no sabía que la pobreza debía desestacionalizarse. Yo pensé que debía desestacionalizarse el tomate, no la pobreza. Porque De Pablo encontró esta explicación para demostrar que la pobreza no se ha modificado.

Pobreza e indigencia 1er semestre de 2026.

Entonces uno mira la realidad y dice, pero yo veo otra cosa en la calle. La gente me cuenta otra historia y además lo miro contra, lo que se me ocurre que es ver cómo viene la película desde diciembre del año pasado y la realidad parece otra.

Quería simplemente explicar cómo estamos con una simultaneidad de problemas y en muchos de estos casos hay explicaciones. No obstante, estamos en un quilombo.

En resumen, hay una serie de aspectos económicos y políticos y financieros que al ocurrir de modo simultáneo dan la impresión de que estamos en un gran problema. ¿Para dónde va ese gran problema? Sólo Dios sabe.

Encima, en este contexto, convengamos que la contribución del presidente para aplacar los ánimos y para darnos alguna certeza respecto del futuro no es la más apropiada.