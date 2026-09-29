RDE: La Justicia profundiza la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni y pone la lupa sobre sus bitcoins

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó nuevas medidas destinadas a verificar la explicación que presentó sobre el origen de sus fondos. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió comprobar técnicamente ocho direcciones de Bitcoin y reconstruir la situación patrimonial y los ingresos del exjefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti, desde el comienzo de sus vidas económicamente activas.

“Lo que quiere saber es de dónde salió ese dinero inicial, con lo cual le van a investigar todo”, explicó la periodista de Policiales y Judiciales María Helena Ripetta durante Ronda de Editores en +Perfil. La medida responde a la explicación presentada por la defensa, que sostuvo que los fondos utilizados para comprar Bitcoin provenían de ahorros acumulados durante años de actividad profesional privada.

“No solamente qué tiene hoy, sino cómo llegó a tenerlo”, fue el eje planteado durante el programa. Pollicita solicitó reconstruir los ingresos y el patrimonio de Adorni desde el 28 de febrero de 1998 y los de Angeletti desde el 10 de octubre de 2000, fechas en las que cada uno alcanzó la mayoría de edad, para analizar la formación del capital que posteriormente habría sido destinado a las inversiones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las ocho direcciones de Bitcoin bajo análisis

“Hay ocho billeteras que ahora tienen que peritarse”, explicó Ripetta sobre uno de los puntos centrales de la investigación. Adorni informó ocho direcciones de Bitcoin con movimientos entre 2014 y 2018 y aseguró que la liquidación de esas tenencias le permitió obtener US$591.544,61, una suma que la fiscalía busca corroborar mediante registros técnicos.

“La idea es poder verificar efectivamente que esas billeteras son de él y seguir la trazabilidad”, señaló la periodista. Para hacerlo, Pollicita citó al abogado defensor Matías Ledesma para que concurra acompañado por un perito de parte y lleve el sobre lacrado que contiene las claves privadas necesarias para realizar la comprobación criptográfica.

“En blockchain queda todo registrado”, destacó Gonzalo Martínez durante el análisis. La identificación de las direcciones permitiría revisar cuándo ingresaron y salieron los bitcoins, qué cantidad se movió en cada operación y contrastar esas fechas con las cotizaciones existentes en cada momento.

La investigación retrocede hasta los primeros ingresos

“Cómo llega a comprar el primer Bitcoin, valga lo que valga, y cómo lo vende y en qué momento del precio de ese Bitcoin lo vende”, planteó Santiago Llull al resumir una de las preguntas centrales. La fiscalía no busca únicamente acreditar la existencia posterior de las criptomonedas, sino también establecer cómo se formó el capital utilizado para adquirirlas.

“Quieren reconstruir toda la evolución patrimonial”, explicó Ripetta. Entre las medidas aparecen pedidos de información vinculados con empleos, aportes previsionales, actividad tributaria, bienes inmuebles, automotores y otros registros económicos de Adorni y su esposa.

“También quieren saber cómo se compraron los dólares”, agregó la periodista al describir la amplitud de la pesquisa. La defensa había afirmado que el matrimonio reunió ahorros durante más de una década de actividad profesional y que parte del dinero de Adorni también provenía de fondos recibidos luego del fallecimiento de su padre en 2002.

La volatilidad de Bitcoin también entra en la reconstrucción

“El Bitcoin arrancó 2018 alrededor de los 13.657 dólares y terminó cerca de los 3.743”, repasó Lionel Paredes durante el programa. La fuerte variación de precios vuelve relevante determinar las fechas exactas de compra y venta para establecer cuál pudo haber sido el rendimiento concreto de las operaciones declaradas.

“Lo importante es cuándo compró y cuándo vendió”, fue el punto destacado durante la conversación. La fiscalía podrá contrastar la trazabilidad registrada en blockchain con la versión presentada por la defensa y evaluar si las operaciones resultan compatibles con el monto de US$591.544,61 que Adorni dijo haber obtenido.

Del relato a la documentación

“Ok, con tu relato ya no me alcanza”, sintetizó Ariel Maciel al describir el sentido de las nuevas medidas. La investigación se encuentra todavía en etapa de producción y verificación de prueba, por lo que los pedidos de Pollicita no implican que se haya acreditado un delito ni constituyen una declaración de culpabilidad.

“Ahora lo que se busca es comprobarlo”, explicó Ripetta sobre el paso que comienza a transitar la causa. Pollicita analiza si existe correspondencia entre los ingresos declarados, la formación de los ahorros, las operaciones con criptomonedas y la evolución posterior del patrimonio antes de decidir los próximos pasos procesales.