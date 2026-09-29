La escritora y editora María Magdalena habló sobre la difícil situación que atraviesa el mercado editorial y presentó Como un puñado en la carne, una obra que combina literatura, enfermedad, duelo y reflexión ensayística. Durante su visita a Ronda de Escritores, también explicó cómo la editorial independiente Las Furias, que dirige desde 2020, intenta mantenerse activa en un contexto marcado por menores ventas y mayores costos.

“En nuestro caso en particular de Las Furias, que somos una editorial que empezó en el 2020, tenemos la suerte y el privilegio de estar pudiendo sostenernos”, explicó Magdalena en +Perfil. La editora destacó la posibilidad de continuar publicando en un escenario en el que distintas librerías y proyectos editoriales han tenido dificultades para mantenerse abiertos.

“Muchísimas menos ventas”, respondió cuando Osvaldo Quiroga le preguntó por el comportamiento del mercado. La caída en la demanda, según explicó, se combina con mayores costos para producir cada ejemplar y obliga a las editoriales independientes a revisar permanentemente presupuestos y tiradas.

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“Eso repercute en la impresión de los libros, por ejemplo, en los presupuestos”, sostuvo al referirse al aumento de los insumos. Durante la conversación, Quiroga mencionó estimaciones de una caída cercana al 40% en las ventas y recordó también las dificultades de algunas librerías para afrontar gastos fijos, entre ellos las facturas de servicios.

Un libro difícil de encasillar

“Con Las Furias en general publicamos libros que suelen ser inclasificables, nos gusta eso, que haya cruces de géneros”, explicó Magdalena al presentar Como un puñado en la carne. Esa misma búsqueda aparece en una obra que evita quedar contenida exclusivamente dentro de una categoría literaria.

El libro, según contó, tiene dos partes diferenciadas. “La primera aborda el proceso de enfermedad y muerte de una mujer”, explicó durante la conversación, mientras que la segunda se desplaza hacia una escritura más cercana al ensayo sin abandonar completamente la búsqueda poética.

“Las temáticas del duelo y de la enfermedad en el contexto de la violencia médica”, señaló Magdalena al describir esa segunda parte. El texto trabaja así sobre la experiencia de enfermar y morir, pero también sobre los discursos, prácticas y formas de representación que se construyen alrededor de esos procesos.

Susan Sontag y las metáforas de la enfermedad

“Yo reivindico a Susan Sontag en mi libro”, afirmó la autora cuando Quiroga introdujo la discusión sobre la ensayista estadounidense. La conversación surgió a partir de Ventana Magnética, de Fernando Fagnani, y de las diferencias que el escritor habría planteado frente a algunas ideas de Sontag sobre la enfermedad.

“Lo que investiga, y justamente trata y critica también en su libro, tiene que ver con esta romantización de enfermedades como la tuberculosis, de la terminología militar”, explicó Magdalena. La autora puso así el foco en las imágenes culturales que acompañan a determinadas enfermedades y en la manera en que el lenguaje termina condicionando la experiencia de quienes las atraviesan.

“La terminología militar” fue uno de los ejemplos que utilizó para referirse a expresiones que presentan al paciente como alguien que libra una batalla. Esa forma de hablar puede convertir la enfermedad en una experiencia cargada de expectativas sociales acerca de cómo debe actuar quien la padece.

Literatura, duelo y representación

“Nos gusta eso, que haya cruces de géneros”, había explicado Magdalena al describir la identidad de Las Furias. Esa decisión editorial también atraviesa Como un puñado en la carne, donde una experiencia narrativa vinculada con la muerte convive con reflexiones sobre el duelo, el cuerpo y las formas culturales de nombrar la enfermedad.

“Yo reivindico a Susan Sontag en mi libro”, insistió la autora sobre una de las referencias que dialogan con su escritura. Desde allí, la obra se pregunta no solamente por la enfermedad y la muerte, sino por las palabras con las que una sociedad intenta explicarlas, representarlas y encontrarles un sentido.