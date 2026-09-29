Tomás Rebord reveló que Juan Grabois se está preparando para un eventual colapso mundial

Tomás Rebord relató en su programa de +Perfil una extensa conversación privada que mantuvo con Juan Grabois, en la que el diputado le habló sobre la necesidad de prepararse frente a escenarios de crisis tecnológica, cortes prolongados de servicios y eventuales problemas de abastecimiento. El conductor transformó buena parte del intercambio en una secuencia humorística sobre “preparacionistas” y “hombres topo”, aunque también terminó reflexionando sobre la incertidumbre que atraviesa al presente.

“Estoy preparando un ejército de gente”, contó Rebord que le dijo Grabois durante una de sus conversaciones. Según su relato, el dirigente comenzó a plantearle un escenario marcado por una “crisis tecnológica”, “escasez de alimentos” y “escasez de recursos”, frente al cual consideraba necesario organizar y capacitar personas.

“Cuando todo explote nos vamos a ir a vivir al monte y al campo”, reprodujo el conductor sobre otra de las frases que le habría dicho Grabois. Rebord contó además que el diputado lo invitó directamente a participar de una de esas actividades: “¿Querés venir hoy a mi reunión del mediodía con los preparacionistas?”.

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La respuesta del conductor fue inmediata y estuvo cargada de ironía. “Juan, por supuesto que no”, recordó que le contestó, antes de comenzar a bromear con la idea de una organización preparada para sobrevivir debajo de tierra o trasladarse lejos de las ciudades.

Agua potable, campos y rutas preparadas

“Tengo arcas. Tengo arcas en todos puntos del país. Tengo vías de ruta. Tengo campos preparados. Tengo formas de administrar recursos de agua potable”, aseguró Rebord que le enumeró Grabois. Según la reconstrucción del conductor, el dirigente sostuvo además: “Tengo una estrategia. Tengo una idea. Tengo un orden”.

“Si se corta la electricidad, ¿sobrevivís 48 horas?”, fue otra de las preguntas que, según Rebord, recibió durante el intercambio. El conductor respondió que probablemente sí y mencionó las reservas de agua que tenía en su casa, aunque el planteo rápidamente pasó a un horizonte más largo: “¿A la semana qué hacés?”.

“Juan, no sé, ¿por qué hablamos de esto?”, recordó Rebord que respondió ante esa hipótesis. La conversación continuó imaginando qué ocurriría si durante varios días dejaran de funcionar servicios básicos y hasta qué punto una persona común se encuentra realmente preparada para enfrentar una situación semejante.

Primeros auxilios y administración de recursos

“Yo me estoy tomando esto en serio y voy a preparar a la gente”, afirmó Rebord que le aseguró Grabois. Frente a las bromas del conductor, el diputado habría defendido la utilidad concreta de enseñar determinadas herramientas para situaciones de emergencia.

“¿Te parece una boludez que la gente tenga conocimientos en primeros auxilios básicos? ¿Te parece una boludez que la gente sepa administrar sus recursos?”, contó Rebord que le preguntó. El planteo llevó momentáneamente la conversación hacia un terreno menos humorístico y abrió una discusión sobre conocimientos básicos que podrían resultar útiles incluso sin necesidad de imaginar un escenario apocalíptico.

Rebord, sin embargo, retomó rápidamente la ironía y bautizó a los potenciales participantes como “hombres topo”. “¿Vos querés que yo te preste a mis agoberos para tu ejército de hombres topo?”, dijo que le preguntó a Grabois, quien, según su relato, respondió afirmativamente.

Qué pasaría con una semana sin electricidad

“Tomás, sin electricidad una semana hay una guerra civil en Argentina”, afirmó Rebord que le advirtió Grabois. El conductor relativizó que ese riesgo fuera exclusivamente argentino y respondió que una interrupción de semejante duración provocaría graves problemas prácticamente en cualquier sociedad.

“Bueno, ¿y estás listo para eso?”, habría insistido el diputado. Rebord reconoció que no lo estaba, pero respondió: “No estaba listo antes tampoco, Juan”, mientras la conversación avanzaba entre hipótesis de emergencia y comentarios humorísticos sobre cómo reaccionaría cada uno frente a un colapso prolongado.

“Cuando estalle, cuando esto pase, yo te voy a pasar a buscar, porque no me voy a olvidar de vos”, contó el conductor que le prometió Grabois. Según su versión, el dirigente incluso imaginó un traslado colectivo: “Yo voy a venir con un micro y nos vamos a ir a las montañas”.

La conversación que terminó dejando una inquietud

“Cada vez que se corta la luz, mi primer pensamiento va a ir para Juan Grabois”, reconoció Rebord después de relatar la charla. Aunque se mostró escéptico frente a los escenarios extremos planteados por el diputado, admitió que la conversación consiguió instalarle la inquietud sobre qué ocurriría ante una interrupción prolongada de servicios esenciales.

“Estamos en el ocaso de las utopías, con una especie de presente demasiado vertiginoso para ser interpretado porque cambia todos los días”, reflexionó después. Para Rebord, detrás de las bromas apareció una discusión más amplia sobre la dificultad de imaginar el futuro en un contexto atravesado por cambios tecnológicos, incertidumbre climática y transformaciones sociales aceleradas.

“Yo creo que el humano prevalece. Yo creo que la humanidad prevalece”, afirmó finalmente al marcar distancia con una mirada fatalista. Sin embargo, reconoció que el intercambio con Grabois lo llevó a preguntarse por “qué puede pasar con la civilización” y por la magnitud de los eventos capaces de alterar de manera abrupta la vida cotidiana.