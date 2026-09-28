El empresario Elon Musk felicitó al presidente Javier Milei por la desaceleración de la inflación en la Argentina, en un nuevo intercambio público entre ambos a través de la red social X. El mensaje del dueño de Tesla fue posteriormente replicado por el mandatario argentino, en momentos en que Milei volvió a defender el desempeño de su programa económico y atribuyó parte de las últimas variaciones de precios al impacto de factores internacionales.

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La interacción comenzó con una publicación de Musk sobre la evolución de la inflación argentina.

Milei respondió posteriormente desde su cuenta de X, amplificando el mensaje del empresario. Las publicaciones se produjeron mientras el Presidente insiste en destacar la desaceleración del ritmo inflacionario como uno de los resultados de su gestión.

El intercambio también se da mientras Tesla avanza con su desembarco comercial en la Argentina. La automotriz fundada por Musk ya constituyó una sociedad local, comenzó a conformar su equipo para operar en el país y tendría previsto instalar su primera tienda sobre la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Núñez. La compañía todavía no confirmó oficialmente la fecha ni la ubicación del establecimiento.

Milei habló de la inflación y apuntó al impacto de los precios internacionales

Este domingo, en una entrevista con el periodista Luis Majul, Milei vinculó parte de las presiones recientes sobre los precios con el escenario internacional y, particularmente, con el petróleo. Según explicó, una contracción de la oferta de ese insumo provocó un fuerte incremento de su precio, con consecuencias tanto sobre el nivel general de precios como sobre la actividad económica.

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El Presidente utilizó como ejemplo el último movimiento de los precios mayoristas, que, según afirmó, pasaron de 0,8% a 2%. Milei sostuvo que, al excluir el efecto del combustible y de los alimentos asociado a precios internacionales, el resultado quedaría en 0,6%. “Cuando usted elimina esos impactos muy puntuales (...) son por lo que está pasando afuera”, señaló durante la entrevista.

Milei también relacionó el comportamiento de la inflación con la evolución de la actividad. Según su explicación, distintos episodios provocaron un “frenazo” de la economía durante el segundo semestre y sus efectos continuaron posteriormente debido a los rezagos. “Fíjese qué pasó con la inflación: se aceleró y después cayó. Bueno, con la actividad tiene exactamente el efecto contrario; se le cae. Bueno, después recupera”, sostuvo.

En ese sentido, el mandatario aseguró que los salarios reales llevan “4 o 5 meses” en crecimiento y planteó que la economía atraviesa un proceso de recomposición. “Los salarios ya le vienen ganando”, afirmó Milei, antes de señalar que el país está “terminando de digerir lo que pasó”.

Tesla avanza con su llegada a la Argentina

Mientras Musk destacó la evolución de la inflación argentina, Tesla continúa dando pasos para iniciar sus operaciones comerciales en el país. La primera tienda estaría ubicada sobre avenida del Libertador, en Núñez, y su apertura podría producirse durante octubre. Sin embargo, Tesla todavía no realizó un anuncio oficial que confirme públicamente ni la fecha ni la localización del establecimiento.

En paralelo, Tesla avanza con la infraestructura necesaria para acompañar la llegada de sus vehículos. La empresa firmó un memorándum de entendimiento con YPF para analizar oportunidades relacionadas con estaciones de carga rápida y almacenamiento de energía. El proyecto contempla inicialmente cargadores en 17 estaciones de servicio del Área Metropolitana de Buenos Aires y una eventual expansión hacia otras ciudades y corredores del interior.

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La oferta de la compañía en otros mercados latinoamericanos está concentrada principalmente en el Model 3 y el Model Y. La automotriz comenzó a operar recientemente en Uruguay con esos dos modelos. Allí, el Model 3 fue lanzado desde u$s32.000, mientras que el Model Y tuvo un precio inicial de u$s36.500. Uruguay se convirtió en el cuarto mercado latinoamericano en el que Tesla inició operaciones, después de México, Chile y Colombia.

Todavía no se confirmó qué modelos venderá Tesla en la Argentina ni cuáles serán sus precios, y quedan pendientes definiciones vinculadas con la homologación de los vehículos, el origen de las unidades y la política comercial. La empresa también deberá definir cuándo comenzará a tomar reservas y cómo funcionarán las entregas, mientras su avance en el mercado argentino suma un nuevo elemento al vínculo público que Milei y Musk volvieron a exhibir con su intercambio sobre la inflación.

GZ/lt