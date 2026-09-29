RDC: el plan de Andy Burnham para construir más de un millón y medio de viviendas en Reino Unido

La conferencia anual del Partido Laborista dejó una serie de anuncios del primer ministro britanico Andy Burnham sobre vivienda, servicios públicos, pensiones, cuidados e inmigración. En otro segmento de Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el periodista, Enrique Zattara, se refirió a las principales medidas y destacó el giro respecto de las políticas de privatización y austeridad.

Sobre la vivienda, Enrique Zattara explicó que el Partido Laborista ya había anunciado un plan de largo plazo para construir más de un millón y medio de viviendas. Según señaló, uno de los aspectos centrales es la disponibilidad de terrenos: “Hay una cantidad enorme en este país, incluso en Londres, en la capital, de espacios verdes públicos”.

Cuál es el plan de Andy Burnham en cuanto a las viviendas

El plan contempla que parte de esos espacios pueda destinarse a viviendas sociales. Además, Burnham anunció mayores facultades para los municipios. Zattara citó sus palabras: “Si alguien visita casi cualquier localidad de Gran Bretaña, verá numerosas viviendas vacías. Otorgaremos a los municipios la facultad de tomar el control de ellas e incorporarlas al parque de vivienda pública”.

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Uno de los anuncios centrales fue la nacionalización del sistema de agua. Zattara reprodujo la posición de Burnham: “Las compañías de agua han extraído dinero fácil mientras la ciudadanía pagaba la factura de las aguas residuales de nuestros mares. Es una situación vergonzosa y no lo permitiré”.

Según explicó, el Partido Laborista presentará un proyecto para modificar la prohibición de la titularidad pública del agua. En ese marco, citó otra definición de Burnham: “Gran Bretaña lleva mucho tiempo por el camino equivocado”.

Preocupación por el deterioro de la atención a personas mayores

También se anunció una renovación del sistema nacional de atención destinado a personas mayores y cuidadores, junto con medidas vinculadas con las pensiones y los costos energéticos. Zattara explicó en +Perfil que el sistema de cuidadores “se había ido deteriorando mucho en los últimos tiempos” y que el nuevo esquema “se implementará con fondos públicos”.

Por otro lado, Zattara destacó el alcance del programa, aunque advirtió que habrá que observar su implementación y, especialmente, el próximo presupuesto. “Un programa ambicioso, sin duda, que habrá que ver cuáles son las posibilidades reales de ponerlo en marcha”, sostuvo.