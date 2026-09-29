RDC: Londres probó el reconocimiento facial en sus estaciones de tren y no logró identificar a ningun criminal

Una prueba de reconocimiento facial realizada durante seis meses en las principales estaciones de tren de Londres terminó sin identificaciones correctas de personas buscadas por la Justicia. El sistema, que habría costado 320.000 libras al contribuyente británico, registró un único caso de identificación que resultó ser un falso positivo.

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal en Reino Unido Enrique Zattara detalló los resultados del ensayo y el debate que genera la expansión de las cámaras de vigilancia. La discusión enfrenta a quienes consideran que estos dispositivos refuerzan la seguridad y a quienes advierten sobre sus consecuencias para la privacidad.

Una prueba de seis meses sin identificaciones correctas

El sistema se implementó entre febrero y julio en las principales estaciones ferroviarias de Londres, espacios por los que circulan millones de personas. Según el informe mencionado por Zattara, el operativo demandó recursos económicos y una importante cantidad de horas de trabajo policial.

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Sin embargo, el balance fue limitado: durante los seis meses de funcionamiento, las cámaras identificaron a una persona que coincidía presuntamente con un registro de delincuentes buscados, pero luego se comprobó que se trataba de un error.

El episodio fue calificado como un falso positivo, es decir, una identificación incorrecta del sistema. El resultado dejó en evidencia las dudas sobre la precisión de la tecnología y su utilidad para detectar personas buscadas en espacios de alta circulación.

Cómo funciona el reconocimiento facial en Reino Unido

El reconocimiento facial permite que las cámaras de vigilancia comparen los rostros captados en espacios públicos con imágenes incluidas en archivos de personas buscadas o prófugas de la Justicia. El objetivo es detectar coincidencias que puedan contribuir a las tareas de seguridad.

En Reino Unido, el uso de cámaras de circuito cerrado de televisión, conocidas como CCTV, está extendido en calles y espacios públicos. Zattara señaló que el reconocimiento facial se incorpora de manera progresiva a ese esquema de vigilancia.

El corresponsal también mencionó que el sistema está presente en distintas zonas de Londres y que se prevé su implementación en Oxford Street, una de las principales calles comerciales de la capital británica, que avanzaría hacia un esquema peatonal.

El debate entre seguridad y privacidad

La expansión de estas tecnologías divide a la sociedad británica. Mientras algunos sectores consideran que una mayor vigilancia contribuye a la seguridad cotidiana, otros cuestionan el alcance del control sobre las personas en espacios públicos.

Entre las principales objeciones aparecen las advertencias de organizaciones que consideran que el reconocimiento facial puede afectar el derecho a la privacidad. La discusión no se limita a las estaciones de tren, sino que también alcanza a los sistemas de vigilancia instalados en viviendas y edificios.

Durante el intercambio, se mencionó el uso de cámaras en porteros eléctricos y alarmas domésticas, que permiten observar desde el teléfono celular lo que sucede en el acceso a una propiedad. La extensión de estos dispositivos muestra cómo la vigilancia tecnológica también se incorpora a la vida privada.

Las dudas sobre la eficacia de las cámaras inteligentes

El resultado de la prueba en Londres reavivó las preguntas sobre la capacidad de estos sistemas para cumplir con su objetivo. La detección de un único caso erróneo durante seis meses de vigilancia masiva dejó en discusión tanto la precisión de la tecnología como su rendimiento operativo. Zattara ironizó dos posibles explicaciones para el balance: “O el sistema, en el sistema algo falla, o los delincuentes no toman trenes”.