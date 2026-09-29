En RDI contradijeron las declaraciones de Milei sobre que deportó 30.000 terroristas: “Esto buscó alguna especie de impacto digital”

En un nuevo segmento de Ronda de Investigación por +Perfil, el periodista, Leandro Bravo, analizó los dichos de Javier Milei sobre la supuesta deportación de 30.000 “terroristas” durante los últimos 18 meses y contrastó esa afirmación con los datos oficiales y con el informe presentado por la SIDE ante el Congreso.

Javier Milei afirmó que su Gobierno deportó 20.000 “terroristas” durante 2026 y otros 10.000 durante 2025. Leandro Bravo señaló la diferencia entre el discurso presidencial y los registros conocidos: “El domingo a la noche nos enteramos que el Presidente de la Nación abiertamente en televisión dijo que deportó 20.000 terroristas en los 9 meses que van de este año y 10.000 durante 2025. Sin embargo, tenemos datos que contradicen la postura del Presidente, los dichos del Presidente, y un informe de la SIDE presentado en el Congreso hace un mes que también es totalmente contrario a lo que dijo Javier Milei este domingo a la noche”.

Bravo explicó que, tomando literalmente la cifra presidencial, se trataría de 30.000 personas deportadas en un período de 18 meses. “Según Milei, tenemos en los últimos 18 meses 30.000 terroristas, entre comillas, deportados. Estamos hablando de una cifra que nos da 1.666 personas por mes. Nosotros estaríamos viendo, bueno, si esto sucediera, estaríamos en Cadena Nacional viendo aviones llenos de gente”, planteó.

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¿Cuántas personas fueron realmente deportadas?

Los registros oficiales difundidos recientemente muestran una diferencia sustancial entre las expulsiones y los denominados “incidentes de entrada”. Bravo recordó datos correspondientes al comienzo de 2025: “¿Qué decían los informes de la Dirección Nacional de Migraciones en los primeros 3 meses del 2025? Hubo entre enero, febrero y marzo del 2025, justamente cuando pasaba la causa $Libra, cuando estábamos en plena campaña electoral, hubo 157 personas deportadas por la Dirección Nacional de Migraciones”.

Y agregó: “Esto nos da una media de 3 personas cada 2 días. Para el Presidente, en el universo Milei, quiere decir que a partir del 1 de abril, esa cifra pasó de 157 a 943 personas. Algo bastante muy exabrupto”.

El periodista también utilizó una comparación para dimensionar la cantidad que implicaría la cifra mencionada por Milei. “Por mes te da un avión lleno completo de personas deportadas. Estaríamos, ponele, 60, 70 personas sentadas. Estaríamos hablando de un avión lleno por día, con las cámaras, con nosotros, nos daríamos cuenta”, ejemplificó en +Perfil.

El problema de llamar “terroristas” a los deportados

Otro eje fue la utilización del término “terroristas” para referirse a las personas expulsadas o rechazadas en la frontera. Bravo recordó además una controversia vinculada con la política migratoria del Gobierno: “Recordemos que Milei quiso abrir la Agencia de Migraciones, poner a Diego Valenzuela durante 2025, un hombre que responde a Sebastián Pareja y a su vez a Karina Milei, que en Monteoliva, ya una vez dentro del Ministerio de Seguridad, cuando Patricia Bullrich le cede el espacio, le dijo, no, no, voy a poner a alguien de mi riñón, digamos. Diego Valenzuela se quedó sin su agencia y tuvo que volver a la legislatura bonaerense”.

La SIDE y la ausencia de actividad terrorista

Uno de los puntos centrales de la exposición de Bravo fue el informe de la SIDE presentado ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. “Por último tenemos lo que a Milei le contradice sus dichos, sus cifras del domingo, que fue el último informe de la SIDE el 25 de agosto del mes pasado, donde la cúpula de la plana mayor de la Secretaría de Inteligencia visitó el Congreso a la Comisión Bicameral para rendir cuentas de lo que vienen siendo las actividades de inteligencia y los gastos reservados”.

Según información publicada sobre aquella reunión, el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, negó que existiera una amenaza terrorista concreta contra Argentina; además, José Lago Rodríguez sostuvo que no operaban grupos de extrema izquierda en el país.

Bravo sintetizó así la contradicción que encontró entre ambos relatos: “La cúpula de la SIDE descartó cualquier actividad de terrorismo en lo que es la región, por lo menos desde el 2024 hasta la fecha, descartó de lleno que existieran, algo que contradice lo que Milei planteó el domingo cuando dijo que hay 30.000 terroristas deportados”.

Para Bravo, la utilización de esa cifra también tuvo una dimensión comunicacional. “Estamos hablando de algo totalmente banalizado, y yo creo que esto buscó alguna especie de impacto digital, en esta batalla que viene perdiendo poco a poco Milei, que lo dimos la semana pasada, de querer banalizar la cifra, porque el número 30.000 en la Argentina es simbólico, representa muchas cosas, toca áreas sensibles, y esa es Milei, de alguna manera, que hizo con su aparato estructural de comunicación, buscar banalizar esa cifra y generar las interacciones de las cuentas que se conocen como trolls”.