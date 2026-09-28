Juego online: De Loredo vuelve a cargar contra Llaryora y pone la visita del Papa como presión política

Rodrigo de Loredo, acompañado por las legisladoras Alejandra Ferrero y Brenda Austin, se reunió con el cardenal Ángel Rossi en la sede del Arzobispado para abordar una problemática que el radicalismo busca volver a instalar en la agenda pública: el avance del juego online entre adolescentes y jóvenes. No obstante, el encuentro tuvo una segunda lectura, netamente política. Tras la reunión, el mensaje crítico de los dirigentes radicales tuvo como destinatario directo al gobernador Martín Llaryora.

La UCR aprovechó el encuentro con Rossi para combinar dos agendas: el firme reclamo de la Iglesia Católica por la expansión de las apuestas online en los adolescentes y la demanda opositora al gobierno provincial por la falta de reglamentación de la última reforma de la ley que regula la actividad.

La jugada adquiere mayor voltaje en la antesala de la llegada del papa León XIV a Córdoba. De Loredo buscó instalar que la visita del Pontífice no debería quedar reducida a una foto institucional ni a una agenda de encuentros protocolares, sino que puede convertirse en una oportunidad para traducir en políticas concretas algunos de los compromisos que la propia Iglesia viene planteando alrededor de la problemática.

“Volver a poner en agenda un tema que nos preocupa, una problemática que sigue creciendo y que es el juego online”, planteó Ferrero, quien, junto a De Loredo, volvió a poner el foco en la crítica a la administración Llaryora. “Hay una ley que el gobernador adrede ha resuelto no reglamentar y que nos preocupa muchísimo”, lanzó el exdiputado nacional.

La frase condensó el reclamo político que la oposición llevó hasta el Arzobispado y que ahora buscó trasladar al Panal. Mientras el gobierno provincial prepara la llegada del Papa exhibiendo una agenda de diálogo institucional, el radicalismo intenta correr el eje hacia una deuda concreta que atribuye a la gestión Llaryora.

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La disputa por la reglamentación

El contrapunto tiene, además, una discusión técnica detrás. La ley fue promulgada, pero la oposición sostiene que falta un decreto reglamentario del Ejecutivo que permita instrumentar con mayor rigor los controles incorporados en la reforma de 2024, particularmente en materia de biometría, prevención y protección de datos personales.

La postura del oficialismo y de la Lotería de Córdoba es diferente: consideran innecesario un decreto adicional, ya que la autoridad de aplicación que fijó la ley original cuenta con competencia para dictar las resoluciones operativas necesarias. En esa línea, sostienen que el marco regulatorio también se encuentra cubierto por las adendas contractuales y las normativas internas que la Lotería aplica a los licenciatarios activos.

La diferencia, entonces, no es solamente jurídica o administrativa. Para la oposición, la falta de un decreto específico representa una deuda del Ejecutivo y un déficit en los controles; para el oficialismo, el esquema vigente ya otorga herramientas suficientes para aplicar las restricciones. En ese terreno más técnico se juega el nuevo contrapunto entre el radicalismo y Llaryora.

La UCR redobla la apuesta

En este contexto, los radicales buscaron salir del reclamo por la reglamentación y poner sobre la mesa nuevas restricciones. Durante el encuentro con Rossi, De Loredo, Ferrero y Austin transmitieron dos iniciativas de autoría de la legisladora deloredista que buscan fogonear el debate en la Unicameral.

Los proyectos apuntan a prohibir la publicidad del juego online en redes sociales y su promoción mediante influencers y streamers. La segunda iniciativa busca impedir la publicidad de las plataformas de apuestas en las camisetas de los clubes deportivos cordobeses.

El planteo apunta directamente a una de las herramientas utilizadas por las empresas para instalar las apuestas entre los más jóvenes: asociar el juego con referentes deportivos, influencers y figuras con llegada masiva.

“Ver hoy a los jóvenes que sus ídolos son los que patrocinan las cosas que los enferman nos parece que es verdaderamente inaudito”, sostuvo De Loredo.

El referente radical también vinculó el crecimiento de las apuestas con su impacto dentro de las escuelas. “Uno de cada cuatro chicos en el secundario apuesta”, afirmó, y señaló como consecuencias la ansiedad, el endeudamiento y las adicciones.

“Es verdaderamente un problema grave y acercamos una idea muy concreta, como pasa en otros lugares, para que empiece a resolverse”, puntualizó el exdiputado.

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Austin, por su parte, puso el acento en el rol que viene desempeñando la Iglesia en la instalación del juego online como una problemática social y no solamente como una cuestión regulatoria. “La opinión además del Arzobispado ha sido clave para instalar este tema en agenda”, manifestó la legisladora. Y agregó: “Como decía Rodrigo, tiene muchas implicancias en la ansiedad de los chicos y además hoy empieza a mostrar la cara más cruel, que es el aumento de los índices de suicidio adolescente”.

En ese punto, Austin vinculó el fenómeno con las advertencias de especialistas sobre la relación entre las apuestas, el endeudamiento y las situaciones de ansiedad que atraviesan los adolescentes. El planteo busca correr la discusión del terreno estrictamente normativo y colocarla en el campo de las políticas de prevención y protección de los jóvenes.

Convertidos en “pastores”

Frente a este escenario, la visita de León XIV aparece como el telón de fondo de la nueva ofensiva radical. De Loredo encontró en la llegada del Papa una oportunidad para elevar el reclamo al gobierno provincial y exigir que los mensajes de prevención y protección que surjan de ese acontecimiento tengan un correlato concreto en Córdoba.

“Nos parece una oportunidad la llegada del Papa el mes que viene. Vemos a la política bastante atenta a ese hecho, que va a ser de relevancia histórica”, señaló. Y volvió a apuntar al gobierno provincial: “Hay una gran oportunidad para que esos compromisos bajen a la tierra y sean concretos”.

Sin embargo, el mensaje más político llegó sobre el cierre. De Loredo apeló al clima generado por la visita papal para reclamar que el compromiso institucional se traduzca en decisiones concretas. “Ojalá ahora que veo el ánimo de venida en pastores por este episodio tan importante para Córdoba y para la Argentina se traduzca en un compromiso real y concreto”, remarcó.

De esta manera, el juego online vuelve a convertirse en un nuevo terreno de disputa entre el radicalismo y el gobierno del PJ. De Loredo encontró en una problemática que cruza a la Iglesia, las escuelas y los jóvenes una vía para volver a interpelar a Llaryora. Y, en la cuenta regresiva hacia el 10-N, el reclamo opositor quedó planteado en tres frentes: reglamentación, restricciones a la publicidad y mayores controles sobre las apuestas online.

La visita de León XIV, en ese esquema, dejó de ser solamente el telón de fondo institucional. Para el radicalismo, también puede convertirse en una caja de resonancia para poner al gobernador frente a una discusión que busca sacar del discurso y llevar a la gestión.