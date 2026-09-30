Una encuesta revela cuánto pueden crecer Milei, Kicillof, Bullrich y Massa para las elecciones del 2027

Una encuesta nacional de Equipo Mide midió cuántos argentinos "seguro" votarían a Javier Milei, Axel Kicillof, Patricia Bullrich y Sergio Massa, cuántos "podrían" hacerlo y cuántos jamás los votarían. El estudio, con 2.114 casos, muestra además cómo se ordena hoy la intención de voto de cara a 2027.

Si las elecciones presidenciales fueran hoy, el 42% de los consultados votaría a un candidato de la oposición y el 34% al oficialismo. El 12% no votaría y otro 12% no sabe o no contesta. Por espacios políticos, La Libertad Avanza lidera con 33%, seguida por el kirchnerismo (17%) y el peronismo no kirchnerista (16%). La izquierda suma 6% y el PRO, 4%.

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Cuando se consulta por nombres, Javier Milei encabeza con 31%, seguido por Axel Kicillof con 25%. Más atrás aparecen Myriam Bregman (6%), Victoria Villarruel (5%), y Sergio Massa y Patricia Bullrich, ambos con 4%. El 5% votaría en blanco o no votaría y el 8% no sabe.



Elecciones 2027: la encuesta que mide los escenarios si el peronismo va unido o separado

Pisos y Techos

El informe pregunta por cada dirigente si la persona "seguro lo votaría" (el piso), si "podría llegar a votarlo" o si "nunca lo votaría". La suma de los dos primeros define el "techo electoral". El estudio aplicó esta medición a cuatro nombres: Milei, Kicillof, Bullrich y Massa.

Javier Milei, que según el informe manifestó que irá por la reelección en 2027, tiene el piso más sólido: el 28% asegura que lo votaría. Otro 15% podría llegar a hacerlo, lo que configura un techo del 43%. Pero el 52% afirma que nunca lo votaría y el 5% no sabe o no contesta.

Axel Kicillof muestra un techo del 42%, apenas un punto por debajo del de Milei, una diferencia que queda dentro del margen de error de ±2,1%. La composición es distinta: el 21% seguro lo votaría y otro 21% podría hacerlo. Su piso es siete puntos menor que el del Presidente, pero tiene el doble de potencial de crecimiento entre los indecisos. El 53% dice que nunca lo votaría.

Patricia Bullrich alcanza un techo del 40%, con 26% de voto seguro y 14% de voto posible. El 55% asegura que nunca la votaría. En el caso de Sergio Massa, el techo es de 38% (27% seguro y 11% posible), y el 57% lo descarta de plano, el rechazo más alto de los cuatro.

La imagen de los dirigentes acompaña estos números. Milei tiene 39% de imagen positiva y 57% negativa. Kicillof suma 39% positiva y 54% negativa, mientras que Massa registra 32% positiva y 63% negativa. Bullrich, medida entre los integrantes del gabinete nacional, tiene 41% positiva y 52% negativa.

El 33% de los consultados señala a Kicillof como el principal líder de la oposición. Lo siguen Cristina Kirchner (18%), Bregman y Mauricio Macri (4% cada uno). Un 27% sostiene que la oposición no tiene un líder.

Malestar económico sin alternativa consolidada: la tensión que define el escenario

El estudio muestra un electorado con fuerte descontento económico. Pero ese descontento no se traduce, al menos por ahora, en una alternativa que lo capitalice de manera clara.

El 58% dice estar peor que antes de que asumiera Milei, frente a un 21% que está mejor. El 55% considera que el sacrificio económico del ajuste no valió la pena. Y la economía es también el tema que más pesará al votar en 2027: el 48% la eligió como el asunto más importante, muy por encima del empleo (16%).

Consultados sobre qué harían si dentro de un año su situación económica personal sigue igual, el 33% seguiría apoyando al Gobierno (19% seguro y 14% probablemente) y el 44% dejaría de hacerlo (13% probablemente no y 31% seguro que no). Otro 20% dice que hoy no lo apoya.

La evaluación positiva de la gestión se mantiene en 38% desde junio, tras haber tocado un piso de 31% en mayo. Milei sigue primero en la intención de voto por candidatos, con 31%, y La Libertad Avanza lidera por espacios con 33%.

Aunque el 42% se inclina por la oposición en términos generales, esa masa de votos se reparte entre nombres y espacios distintos. Kicillof es el más citado, pero con un 53% de rechazo. Además, el 35% cree que ni el Gobierno ni la oposición tienen mejores ideas para resolver los problemas del país, frente a un 33% que se inclina por el Gobierno y un 25% por la oposición.

La disyuntiva entre los dos polos aparece equilibrada. El 41% dice que le da más miedo que vuelva el peronismo y el 40% que siga Milei. El 14% teme a ambas opciones. Es un empate técnico que refleja un electorado partido casi en mitades, con un núcleo importante que rechaza a los dos extremos.Ningún candidato de los medidos supera un techo del 43%, y todos enfrentan un rechazo superior al 50%.

Ficha técnica: Tamaño de la muestra: 2.114 casos; Margen de error: ±2,1%; Ponderación: por género, región, edad, nivel educativo, nivel socioeconómico y último voto a presidente (primera vuelta 2023); ​Fecha de campo: entre el 18 y el 25 de septiembre de 2026

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