Milei llega a París: foto con Macron, inversiones y puesta en pausa de la tensión geopolítica

Este miércoles, el presidente Javier Milei comienza su gira por París que tendrá como plato fuerte la bilateral con su par galo Emmanuel Macron, con una agenda centrada en la búsqueda de capitales, inversiones y proyectos en áreas estratégicas como la minería y la cooperación nuclear. El respaldo político llega en un momento clave para el Gobierno, que previo al vuelo a París para participar del evento empresarial conocido Argentina Week sentó las bases para la recta final del último trimestre del año: desde Malvinas hasta la reforma electoral.

Acompañado por su círculo de confianza y una comitiva de gobernadores, Milei intentará cristalizar su alianza con "los valores occidentales" desde la capital francesa, sede de la OCDE. Allí, no solo dejará entrever la oferta del Gobierno nacional sino también los recursos y proyectos de buena parte de las provincias argentinas, en un intento de mostrar gobernabilidad y generar confianza.

El mandatario llega a Francia después de varias semanas donde la agenda internacional estuvo atravesada por los cruces diplomáticos alrededor del Atlántico sur con Chile y Reino Unido, en una suerte de dominó que comenzó cuando el aliado del gobierno, el estadounidense Donald Trump, insinuó un eventual cambio de postura histórica en torno a la Cuestión Malvinas. Tras su participación en la Asamblea General de la ONU, Javier Milei movió sus fichas en el tablero multilateral para frenar la explotación petrolera de Malvinas y emprendió viaje a Francia para concentrarse en acelerar los acuerdos que permitan la llegada de inversiones.

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Según supo PERFIL, Milei pondrá una pausa a los recientes movimientos geopolíticos en su reunión con el presidente francés, incluida la reciente presentación ante la Convemar por la explotación de la Cuenca León Marino/Sea Lion, y se enfocará exclusivamente en lo económico. "Es una visita muy económica, inversiones en minería, energía y cooperación en sector nuclear", resumieron a PERFIL fuentes de la embajada argentina en Francia, sobre la reunión entre Milei y Macron pautada para el 1 de octubre.

Milei, que se fue de Estados Unidos sin una bilateral con Trump, tendrá una segunda chance en el Palacio del Elíseo, donde se reunirá con Macron de manera privada, luego participará de una recepción ofrecida por el presidente francés a la delegación argentina. Será el quinto encuentro bilateral entre ambos desde que Milei llegó a la Presidencia. De hecho, ambos se mostraron como aliados en algunas ocasiones, entre ellas cuando Macron respaldó a la Argentina en organismos internacionales y en la negociación con el FMI. En julio de 2024, ambos gobiernos hablaron del "excelente estado" de la relación entre los jefes de Estado.

Javier Milei y Emmanuel Macron

La agenda del Argentina Week en París

En tanto, la agenda que Francia y Argentina prepararon para estos días tiene una prioridad concreta, la de llevar inversiones y negocios al centro de la relación. El propio Milei marcó el eje al hablar directamente al empresariado francés, de fuerte presencia en Argentina en el sector de minería, con una invitación a "llenarse los bolsillos en Argentina".

"Sus ganancias crearán empleos y prosperidad para los argentinos", dijo en una entrevista con el medio francés Le Point horas antes del inicio de la Argentina Week. El encuentro empresarial fue organizado por Ian Sielecki, el embajador argentino cercano a Macron, comenzará el miércoles y se extenderá al viernes 2 de octubre.

Milei llega acompañado por buena parte de su gabinete económico y 13 gobernadores, en una delegación que busca mostrar ante empresarios franceses (y europeos) los proyectos y recursos disponibles en las distintas provincias vinculadas a los sectores estratégicos. Entre ellos, Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri, por la Ciudad de Buenos Aires. También participarán ministros y funcionarios del área energética y nuclear, entre ellos Daniel González, María Tettamanti y Federico Ramos Nápoli.

En paralelo, la delegación empresaria reunirá a algunos de los principales ejecutivos argentinos, franceses y europeos, entre ellos Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies; Gary Nagle, CEO de Glencore; Héctor Grisi, CEO de Santander; Margarita Louis-Dreyfus, presidenta de Louis Dreyfus Company, y Horacio Marín, CEO de YPF. Según detalló Casa Rosada, la agenda comenzará con un cocktail-cena de bienvenida en la Embajada argentina en Francia y tendrá el viernes 2 una jornada dedicada a tecnología e inteligencia artificial, energía, minerales críticos y sector nuclear, con un encuentro de alto nivel en la Agencia Internacional de Energía (IEA).

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El jueves será la jornada central, con un encuentro multisectorial en el Château de la Muette, sede de la OCDE, donde se presentarán oportunidades de inversión en energía, minería, agro, infraestructura, tecnología y otros sectores estratégicos. Entre las compañías previstas aparecen Total, ENI, Eramet, Glencore, Louis Dreyfus, Danone y Santander. También participarán ejecutivos como Patrick Pouyanné, de TotalEnergies; Gary Nagle, de Glencore; Héctor Grisi, de Santander; Margarita Louis-Dreyfus, de Louis Dreyfus Company; y Horacio Marín, de YPF.

El viernes, la agenda continuará con reuniones vinculadas con energía, minerales críticos y cooperación nuclear, además de encuentros sobre tecnología e inteligencia artificial y oportunidades comerciales relacionadas con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, un tema tabú entre un sector del empresariado francés y que coincide con el rechazo de la suspensión de la aplicación provisional del acuerdo comercial, dispuesto por el Tribunal de Justicia de la UE.

El viaje de Milei es parte de una intensa agenda bilateral tejida desde Buenos Aires, apuntalada por la búsqueda que lleva París para abastecerse de minerales clave para la competencia en las telecomunicaciones, tal como el acuerdo que firmó Eramet para abastecerse de litio en Salta, donde se inauguró la primera planta de producción de extracción de litio europea, que previó una producción inicial de 5 mil toneladas con una inversión inicial de 100 millones de dólares elevada a 350 millones en julio de 2026.

Además, durante las últimas semanas, la Embajada de Francia en Buenos Aires, a cargo de Romain Nadal, mantuvo una agenda activa alrededor de inversión, innovación, energía, ciencia y negocios. El 20 de agosto organizó el encuentro "Acelerar el cambio, invertir en el futuro". Y el 8 de septiembre tuvo lugar la décima edición de la Distinción Franco-Argentina en Innovación, organizada por el Instituto francés de la Argentina y la Embajada de Francia junto con el CONICET y Total Energies en Argentina.

Mientras Milei viaja a París para encabezar esta agenda económica, este martes la Mesa Política del Gobierno mantuvo una reunión en Casa Rosada con una agenda muy distinta. Participaron Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich, Eduardo Menem, Ignacio Devitt, Santiago Caputo y Fabián Fernández.

La reunión estuvo atravesada por cuestiones de seguridad nacional y agenda legislativa. Entre los temas discutidos aparecieron la reforma electoral en el Senado y la evolución del proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas en Diputados. También se analizó el operativo de seguridad por la visita del Papa y el episodio ocurrido en La Matanza, donde un integrante de Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad resultó herido durante un intento de asalto.

Varios de los integrantes de esa mesa forman parte también de la delegación presidencial en Francia, entre ellos Karina Milei, Santilli, Caputo y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. De esta manera, el gobierno libertario sentó las bases a nivel local de lo que después podría vender en París, donde buscará vender la imagen de que el camino hacia las "reglas claras", un condicionamiento de París y otras capitales para la supuesta llegada de futuras inversiones, está en proceso.