El argentino Rafael Grossi continúa en carrera para convertirse en el nuevo secretario general de la ONU

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) tuvo este martes 29 de septiembre su cuarta votación indicativa sobre los candidatos a ser el próximo secretario general de las Naciones Unidas (ONU), entre quienes está el argentino Rafael Grossi.

Rafael Grossi

Jerome Bonnafont, embajador de Francia ante la ONU, le dijo a los reporteros, luego de la votación secreta, que “ha tenido lugar la cuarta ronda de votaciones indicativas. Se informará a los candidatos sobre los resultados a través de los respectivos representantes permanentes de los Estados miembros que los nominaron".

Y agregó que "el presidente de la Asamblea General (de la ONU) también será informado de que la votación indicativa fue realizada”.

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Rafael Grossi enfrenta un escenario difícil

Las votaciones indicativas del CSNU son votaciones informales que se realizan a puerta cerrada con el fin de definir la viabilidad de los candidatos. Sus resultados no son dados a conocer de forma oficial.

Michelle Bachelet

Quiénes son los candidatos a ser el próximo secretario general de las Naciones Unidas

7 candidatos siguen en la contienda para ser el próximo secretario general de la ONU tras el retiro, a comienzos de este mes, de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Los aspirantes son:

- Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y actual secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

- Carolyn Rodrigues-Birkett, representante permanente de Guyana ante Naciones Unidas.

- Ivonne A-Baki, exministra y diplomática ecuatoriana.

- María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General de la ONU y exministra de Relaciones Exteriores y de Defensa de Ecuador.

Schopenhauer en tribunales

- Rafael Grossi de Argentina, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.

- Olara Otunnu de Uganda, exsubsecretario general de la ONU.

- Macky Sall, expresidente de Senegal.

El mandato del actual secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, terminará a fines de este año. Su sucesor asumirá el 1 de enero del año que viene.

HM/DCQ