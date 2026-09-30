El argentino que fue contratado por Rusia para luchar en Ucrania y cayó prisionero contó su terrible experiencia: "La verdad"

Roberto Yamil Ibrahim, el argentino de 37 años, padre de dos hijos, que fue contratado por el ejército ruso para luchar en Ucrania y terminó capturado por las fuerzas armadas de Volodímir Zelenski, grabó un video desde la cárcel donde se encuentra contando toda su historia, narró los horrores que vivió y pidió que nadie siga sus pasos. "La verdad que no recomiendo a nadie que lo haga porque prometen una cosa que no es", afirmó.

El joven empezó diciendo: “Me llamo Roberto Yamil Ibrahim. Tengo 37 años. Soy de Buenos Aires. Me prometieron un dinero por Internet. Accedí a la propuesta que me dieron. Un amigo me habla por WhatsApp y me dice que consiguió la propuesta de venir a Rusia a trabajar de logística y meternos en el ministerio de Defensa de Rusia. Accedí a eso. Me pagaron el pasaje de Buenos Aires a Italia, de Italia a Turquía y de Turquía a Moscú”.

En ese punto, remarcó: “La verdad que no recomiendo a nadie que lo haga porque prometen una cosa que no es. A mí me prometieron 20.000 dólares, cosa que nunca llegó. Sufrí muchas penurias en Rusia porque te mandan a morir prácticamente. No es lo que parece. En Internet aparece una promesa, te dicen que vas a estar bien, que podés enviar el dinero. Mucha gente fue: colombianos, peruanos, de México, de Camerún, de Zimbawe... los perdí a todos. La mayoría murió”.

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A continuación, señaló que “la guerra es muy triste. No le recomiendo a nadie. Si le dicen que vayan a pelear a Rusia no vayan. Es una realidad totalmente fría, no es lo que parece. Te maltratan. No te dan comida. No te dan agua. Te mandan al frente a morir, prácticamente. Es un genocidio lo que está haciendo Vladimir Putín. Está muriendo mucha gente. Ya van 4 millones de personas que fallecieron. Yo fui al hospital, terminé herido en una evacuación que hice. Fui a rescatar a un muchacho peruano. Fui a un hospital y es horrible. Gente amputada. Es muy triste la verdad”.

El joven cerró el video con otra advertencia: “No recomiendo a nadie que vaya a la guerra. No vayan a Rusia. Es una promesa falsa. Les prometen el dinero. El maltrato verbal es muy fuerte. Te mandan a dormir en el piso. No te dan agua, no te dan comida. Te mandan a morir. Ese es el final de muchos muchos soldados que he visto ahí de todos los países. La mayoría desaparecieron. Todos desaparecieron. En mi batallón éramos 60 personas y murieron 43, 44 personas”.

El mensaje de Cancillería sobre el reclutamiento de argentinos para combatir en Ucrania

Tras conocerse el caso de Roberto Yamil Ibrahim, Cancillería publicó en su cuenta oficial de X un comunicado con una fuerte advertencia bajo el título “Riesgos del alistamiento de argentinos en fuerzas armadas extranjeras”.

El texto señala que “se ha registrado en el último tiempo un aumento de casos de fallecimientos, desapariciones, restricciones a la libertad personal y distintas situaciones de vulnerabilidad, así como serias dificultades para abandonar la participación en dichas fuerzas”.

Y agrega: “Frente a esta realidad, se recomienda extremar las precauciones ante ofertas de empleo difundidas en redes sociales, plataformas digitales u otros medios, vinculadas tanto a actividades militares como a supuestas actividades civiles en zonas de conflicto armado, ya que estas últimas suelen derivar, en muchos casos, en la firma de contratos de carácter militar”.

Para luego sumar: “Asimismo, se advierte que la asistencia consular en estos escenarios puede verse seriamente limitada, tanto por las condiciones establecidas en los contratos que los connacionales suscriben con fuerzas armadas de otros países, como por las restricciones de acceso existentes sobre el terreno”.

Y cierra diciendo: “Los argentinos que se encuentren en situación de emergencia y requieran asistencia consular pueden dirigirse a la Representación Argentina correspondiente al país donde se encuentren o, en caso de tratarse de países sin representación residente, a la Embajada concurrente que corresponda”.

HM/DCQ