De la Rosada a París: Santilli intensifica su ofensiva con los gobernadores para blindar las leyes clave en el Congreso

“El Colo no para”, es una de las frases que más se escucha por estas semanas en los despachos de la Casa Rosada. Y tiene asidero: en las últimas dos semanas, el jefe de Gabinete Diego Santilli consiguió armar reuniones con diferentes gobernadores, todos con mayor o menos vínculo con la Casa Rosada, para conversar sobre la agenda parlamentaria de La Libertad Avanza. De todos los encuentros, hubo fotos y promesas, con buenas dosis de optimismo.

En el oficialismo, tal como le dijeron a Perfil, creen que todas las reuniones fueron productivas para conseguir los votos necesarios que terminen en la aprobación del Presupuesto 2027. Hoy, es la máxima prioridad del ministro coordinador. Después, aseguran que tendrá sanción la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, Inocencia Fiscal versión dos y la reforma la carta orgánica del Banco Central. ¿Reforma electoral? Será un debate arduo y dicen que hay tiempo todavía para acercar posiciones y ponerle fin a las PASO.

Pero siempre hay una aclaración en la gestión Milei luego de los cónclaves: “Hay que ir partido a partido”. Es algo que remarcon las mismas fuentes a Perfil, porque también son conscientes de que los dirigentes del interior van con una serie de reclamos que Nación debe cumplir si quiere tener votos en el Congreso. Los pedidos están basados en el mantenimiento de rutas nacionales que cruzan territorios provinciales, programas nacionales de impacto local y transferencias de cajas previsionales.

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Patricia Bullrich y Karina Milei vuelven a verse cara a cara en la Mesa Política de este martes

En Casa Rosada recalcan que tienen en el radar todas las problemáticas y que habrá respuesta, como puede dar fe el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y el jefe del ejecutivo de Mendoza, Alfredo Cornejo. El primero, consiguió un convenio de transferencia para encarar una obra clave en la ruta AO12. El segundo, pudo obtener con aval de Nación un crédito para obras hídricas.

Si se repasa las reuniones, que prometen continuar en el corto plazo, Santilli recibió por ejemplo a Marcelo Orrego, de San Juan, y luego a Cornejo e último viernes. El martes, vio en su despacho Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y después a Ignacio Torres, de Chubut.

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El jueves vio por separado al PRO y a Leandro Zdero, de Chaco, que había postergado la cita la semana anterior. También pasó por Balcarce 50 Rolando Figueroa, de Neuquén, con quien conversó sobre el régimen de Zona Fría. La ronda había comenzado la semana previa con Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Jalil ya respaldó la eliminación de las primarias y pidió un acuerdo político amplio.

Santilli en Francia con los gobernadores

El jefe de Gabinete se sumará a la delegación que acompañará al presidente Javier Milei en un nueva edición del Argentina Week que se realizará en la ciudad de París. Y aprovechará seguramente el viaje para seguir acercando posiciones con los gobernadores que también estarán en el evento. Como Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy).

También irán el cordobés Martín Llaryora (quien evalúa bajarse y enviar una comitiva de ministros), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).A último momento, Jorge Macri, el alcalde porteño decidió que asistirá a París. Irá acompañado por Hernán Lombardi, entre otros.Quiénes no irán serán el santafesino Maximiliano Pullaro.

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