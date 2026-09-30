A 30 años de la Constitución porteña, realizan una jornada con exjefes de Gobierno y convencionales constituyentes

A 30 años de la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, protagonistas del proceso constituyente, exjefes de Gobierno y especialistas en derecho constitucional se reunirán este miércoles para conmemorar las tres décadas de la carta magna porteña y debatir sobre su vigencia, el desarrollo institucional de CABA y los desafíos que aún atraviesa su autonomía.
La actividad contará con una apertura a cargo de Leandro Vergara, Inés Weinberg y Jorge Macri, y estará organizada en tres paneles. El primero estará dedicado a los 30 años de gobierno porteño y reunirá a quienes estuvieron al frente de la Ciudad en distintas etapas: Aníbal Ibarra, Jorge Telerman, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. La mesa será moderada por Alejandra García, Juan Pablo Zanetta y Genoveva Ferrero.
El segundo panel pondrá el foco en la letra y el espíritu de la Convención Constituyente de 1996 y contará con la participación de los convencionales Patricia Bullrich, Gustavo Vivo, Alberto Maques, María Elena Barbagelata y Raúl Garré. La moderación estará a cargo de Pablo Dons.
Finalmente, el tercer panel abordará las miradas académicas sobre la Constitución porteña, con la participación de los constitucionalistas Roberto Saba, Daniel Sabsay, Marcela Basterra y Manuel Garrido. La mesa será moderada por Alejandra Perícola.
La jornada se presenta bajo el lema “A 30 años de la Constitución Porteña: sus protagonistas, su vigencia” y cuenta con la participación del Centro de Formación Judicial, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, la Universidad de Belgrano y otras instituciones vinculadas a la actividad académica y judicial.