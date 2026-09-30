“Que vuelva a Estados Unidos”: Malena Galmarini y Martín Guzmán se cruzaron en redes y se revolearon con Milei

El cruce menos pensado en redes sociales entre Martín Guzmán y Malena Galmarini se produjo después de una seguidilla de declaraciones que comenzó con el presidente Javier Milei, quien puso a Arabia Saudita como ejemplo para explicar cómo una economía fuertemente vinculada al petróleo puede generar empleo en otros sectores. “¿Cuántos puestos de trabajo hay en Arabia Saudita? Diez millones. ¿Y cuántos hay en el sector petrolero? 200 mil”, planteó.

Su secuencia empezó cuando Guzmán cuestionó, en el streaming Cenital, las referencias del mandatario al modelo económico de Arabia Saudita: “No tiene ningún sentido”, sostuvo, y agregó: “Milei no sabe lo que está hablando, no ha estudiado el caso”. Además, hizo referenia a la transformación económica que atraviesa Arabia Saudita desde 2018 y al proceso impulsado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman.

Al respecto, mencionó la concentración de poder del mandatario saudita y el episodio ocurrido ese año en el hotel Ritz-Carlton de Riad, donde fueron retenidos empresarios y miembros de familias de gran poder económico. Para Guzmán, ese proceso implicó “una redistribución de riqueza enorme”.

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Estas declaraciones provocaron la reaccion de Galmarini, actual senadora bonaerense y extitular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que le recordó al exfuncionario su abrupta salida del gobierno de Alberto Fernández ocurrida un sábado de julio de 2022: "Es genial que un señor que se fue un fin de semana por Twitter ahora quiera explicar que hay que hacer", escribió Galmarini.

Su respuesta también apuntó a su paso por el Gobierno: “Dos años después de gestión y no sabía que AySA era del Estado. No sabía que él mismo enviaba el dinero para las obras”, afirmó.

Por último, lanzó una dura crítica contra el exministro: "Dejen de darle aire. Que vuelva a Estados Unidos con su novia".

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Guillermo Hang, quien fue secretario de Comercio Interior y ocupó un cargo en el Banco Central durante la gestión de Guzmán, salió a responderle a Galmarini y negó su acusación. "Es mentira lo que dice de AySA", afirmó Hang, quien sostuvo que era imposible que Guzmán desconociera que la empresa pertenecía al Estado nacional. Según relató, desde el primer mes de gestion Galmarini se comunicaba con el Ministerio de Economía para solicitar fondos para obras.

La respuesta de Guzmán a Galmarini

El exministro no dejó pasar el mensaje y respondió: "Ay Malena Galmarini, el país cada día mas dañado por un presidente al que algunos ayudaron a que ocupe la Casa Rosada y usted en ésta", escribió. Guzman negó la acusación sobre AySA y calificó como "una mentira bastante patética" lo planteado por la senadora.

Sin embargo, decidió llevar nuevamente la discusión hacia la situación económica nacional: "Es más importante que nos dediquemos a frenar la barbarie de un gobierno que está destruyendo el tejido productivo de una gran parte de nuestra sociedad". Finalmente, el exministro adelantó cuál es el objetivo que dice tener de cara al próximo proceso electoral: "Prefiero ocuparme de eso y ayudar a construir un programa económico para 2027".

MV