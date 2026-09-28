La senadora bonaerense Malena Galmarini explicó públicamente cómo se decidió el viaje que realizó junto a Sergio Massa a la isla de Barbados para celebrar sus 30 años de matrimonio y quién les facilitó la aeronave: “Tenemos un amigo que tiene la enorme suerte de tener un avión”. Sus declaraciones fueron en respuesta a la denuncia presentada por la diputada nacional Lilia Lemoine, quien pidió que se investigara quién pagó el traslado y si pudo existir algún beneficio vinculado con el cargo público.

Al ser consultada en C5N, Nancy Pazos le preguntó a Galmarini por la decisión de viajar en agosto junto a Massa. Ante la consulta sobre si había sido una exageración viajar al Caribe en un avión privado, respondió: “¿Por qué?”.

Defendió el nivel de vida de la pareja y sostuvo que pueden destinar dinero a ese tipo de viajes porque llevan, según dijo, una vida austera en otros aspectos. “Yo me puedo ir de vacaciones a donde me dé el cuero. Nosotros no salimos a comer, no vamos al teatro, vivimos hace 30 años en la misma casa”, afirmó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Galmarini explicó cómo consiguieron el avión, aunque evitó mencionar el nombre de su amigo. Se trató del empresario Francisco De Narváez, cuyo grupo es propietario del Gulfstream G-500 en el que viajaron al Caribe.

Lilia Lemoine cuestionó a Malena Galmarini por el viaje en jet privado

Las versiones difundidas sobre el traslado señalan que el costo operativo de los vuelos involucrados rondaría los US$400.000, aunque ese monto no implica necesariamente que haya sido abonado por Galmarini o Massa.

A partir de lo informado, el matrimonio viajó junto a un grupo de amigos, entre ellos Andrés Ceriani, concejal del Frente Renovador en San Martín, y su esposa, Analía Martín; Daniel Guerra, exvicepresidente de Argentinos Juniors, y su esposa, Andrea Mirón; y Andrea González Iturbe, viuda de Diego Santillán, exfuncionario y amigo de Massa durante su gestión como intendente de Tigre.

Para el regreso utilizaron un recorrido que incluyó Asunción, Paraguay, y nuevamente Montevideo antes de regresar a la Argentina. El tramo principal entre Uruguay y Barbados se realizó en este Gulfstream G-500.

Francisco De Narváez, el empresario dueño del avión en el que viajaron Massa y Galmarini

Elecciones 2027: una encuesta midió a Milei frente a Kicillof, Cristina y Massa

La senadora sostuvo que la decisión de viajar fue tomada apenas dos días antes y reconoció que entiende que la situación pueda generar críticas. “Entiendo que parece que suena feo”, señaló, y agregó que tanto ella como Massa tienen sus declaraciones juradas públicas desde hace años.

A pesar de esa aclaración, la denuncia de Lilia Lemoine fue presentada en agosto ante la UFI N° 2 de La Plata y apunta a determinar quién contrató y pagó la aeronave, cuánto representó económicamente el beneficio y si Galmarini realizó alguna contraprestación por el traslado. También pide investigar si el eventual beneficio estuvo relacionado con su cargo de senadora.

Para reconstruir el viaje, la presentación solicitó información a organismos como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y autoridades migratorias.

Qué dijo Lilia Lemoine después de las declaraciones de Galmarini

Lemoine volvió a apuntar contra ella en X. Cuestionó que Galmarini ocupe una banca en la Legislatura bonaerense y sostuvo que debería investigarse si el uso del avión pudo constituir una violación de las normas de ética pública.

“Che @MalenaGalmarini, sos senadora, ¿sabías?”, escribió Lemoine. Y agregó: “Capaz que muchos periodistas solo te tienen como ‘la mujer de Massa’ y por eso no proceden a investigar si violaste la ley aceptando un viaje millonario de un empresario que les financia las campañas”.

La diputada planteó una segunda acusación, relacionada con el paso de Galmarini por AySA, la empresa estatal de agua y saneamiento que presidió entre 2019 y 2023: “¿Habrá habido algún favor mientras manejabas AYSA?”.

MV/fl