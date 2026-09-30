Avión de FlyDubai con destino a Tel Aviv aterrizó en Arabia Saudita por un brusco "incidente"

Un avión de la aerolínea Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv realizó este miércoles un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, después de emitir señales de alarma durante el vuelo. Todos los pasajeros se encuentran a salvo, mientras las autoridades investigan qué ocurrió a bordo.

El vuelo FZ1073 tenía como destino el aeropuerto Ben Gurion, en Israel, pero fue desviado hacia territorio saudita luego de que se activaran las alertas de emergencia. La situación provocó inicialmente preocupación en Israel por la posibilidad de que se tratara de un intento de secuestro.

Según información difundida por medios israelíes y fuentes de seguridad, esa hipótesis fue posteriormente descartada. Una de las versiones que se encuentra bajo investigación apunta a un altercado entre los pilotos dentro de la cabina como posible origen de las señales de alarma.

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Los registros públicos de seguimiento aéreo indicaron que la aeronave transmitió el código 7700, utilizado internacionalmente para señalar una emergencia general. También se habría registrado durante algunos segundos el código 7500, empleado para alertar sobre una posible interferencia ilícita.

La activación de esa señal llevó a Israel a poner en marcha sus protocolos de seguridad y a desplegar aviones de combate. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó posteriormente que la situación estaba bajo control y que se trabajaba para facilitar el regreso de los pasajeros.

Qué ocurrió dentro del avión

Algunos pasajeros citados por el canal israelí Channel 12 aseguraron haber escuchado gritos provenientes de la parte delantera de la aeronave y haber percibido un descenso brusco antes del aterrizaje en Arabia Saudita. Tras la llegada a Tabuk, efectivos de seguridad saudíes rodearon el avión como parte del procedimiento ante la emergencia.

Un funcionario regional informado sobre el episodio señaló que se produjo una disputa en la cabina, aunque no se conocieron detalles sobre las circunstancias que la originaron. Otra fuente confirmó que las autoridades israelíes habían activado sus protocolos ante el temor inicial de que pudiera tratarse de un intento de secuestro.

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Flydubai, por su parte, no confirmó cuál fue la causa del incidente. La compañía indicó que sus equipos trabajan junto con las autoridades correspondientes para esclarecer lo sucedido y que proporcionará nueva información cuando cuente con datos confirmados.

La aerolínea, filial de bajo costo de Emirates, mantiene vuelos entre Dubái y Tel Aviv desde la normalización de las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel en 2020.