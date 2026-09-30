Milei volvió a insultar a los periodistas tras un posteo contra Maru Duffard: "Decirles que son basuras corruptas es poco"

El presidente Javier Milei reposteó este miércoles un mensaje de la cuenta @contrarelatoarg que apuntaba contra la periodista Maru Duffard y le agregó un comentario: "Me parece que a veces no puteamos lo suficiente a los periodistas... decirles que son basuras corruptas es poco... CIAO!".

El mensaje no nombra a Duffard, pero se difundió como respuesta a lo que ella había dicho en el programa de Ernesto Tenenbaum en Radio Con Vos, al referirse a la entrevista que días antes le había hecho a Máximo Kirchner en Infobae. El posteo de @contrarelatoarg decía: "Maru Duffard encabeza el operativo de instalación de Cristina candidata 2027. Luego de la entrevista que le dio Máximo Kirchner, la periodista ignora la Ley y los valores de gobierno republicanos para sostener que sería "democrático" que Cristina condenada por corrupción sea candidata".

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Lo que dijo la periodista

Duffard conduce junto a Federico Mayol el ciclo Infobae En Vivo, donde el diputado analizó la economía, el ajuste fiscal del Gobierno y el futuro político de Cristina Kirchner. La charla se publicó el 28 de septiembre. En el programa de Tenenbaum, la periodista rescató un punto del planteo de Kirchner sobre la expresidenta, inhabilitada para presentarse a elecciones:

"A mí me parece muy interesante una cosa que él dijo, que hay un montón de gente que la quiere votar y no va a poder, y eso es cierto. Entonces ahí me parece que como sociedad nos debemos un debate porque eso es cierto. Ahí hay una cosa para tener en cuenta de funcionamiento democrático", sostuvo.



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Duffard no defendió a Cristina Kirchner ni cuestionó la condena: planteó que la imposibilidad de votar a una dirigente con apoyo social es un tema que merece discusión pública.

Un insulto que se suma a una lista

El episodio no es aislado. Según un informe de la consultora Ad Hoc, durante agosto Milei usó la expresión "mierdas humanas" en 62 ocasiones en sus posteos. Entre los periodistas señalados figuraron Marcelo Bonelli, Manuel Jove, Franco Mercuriali y Carlos Pagni.

Esta vez el Presidente fue más allá de un caso puntual: generalizó el insulto a toda la profesión y planteó que lo que hasta ahora dijo es "poco". Ante una opinión que no comparte, responde con descalificaciones en lugar de rebatir el argumento. El comentario de Duffard, cuestionable o no, era una reflexión sobre el funcionamiento democrático; el posteo presidencial no discute esa idea, la reemplaza por el agravio.