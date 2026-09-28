Máximo Kirchner afirmó que Cristina Kirchner tiene "la voluntad" de ser candidata

El diputado nacional Máximo Kirchner volvió a plantear la posibilidad de que la expresidenta Cristina Kirchner sea candidata a la Presidencia en las elecciones de 2027, pese a que se encuentra inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos a raíz de la condena en la causa Vialidad.

“Desde el día que inició el camino de la ONU creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas, que entienden que ella puede ser nuevamente”, afirmó el dirigente de La Cámpora durante una entrevista con el stream de Infobae.

La defensa de la exvicepresidenta, integrada por los abogados Rafael Valim y Javier Borrego, presentó nuevas pruebas ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos fueron ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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“Es una sentencia donde es más alta la accesoria que la principal”, sostuvo Máximo Kirchner en referencia a la inhabilitación.

Y, ya en un mensaje político dirigido a la interna, agregó: “Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”.

Las declaraciones se producen en medio de las disputas dentro del peronismo, con las explicitas diferencias entre el kirchnerismo y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien manifestó su intención de competir por la Presidencia.

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Uno de los principales puntos de conflicto entre ambos sectores es la conducción del Partido Justicialista. “Yo entiendo que Cristina tiene que ser la presidenta del PJ a nivel nacional, y él no”, afirmó el diputado.

No obstante, aseguró que expresa sus diferencias con Kicillof “de forma constructiva” y dentro de una mesa de debate político. Además, recordó que su espacio respaldó las candidaturas del gobernador bonaerense en 2019 y 2023, en línea con la decisión de Cristina Kirchner, aunque señaló que él consideraba que podían haberse implementado de otra manera.

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El dirigente también cuestionó la inhabilitación de la expresidenta al considerar que afecta no solo sus posibilidades de ejercer cargos públicos, sino también el derecho de los ciudadanos a elegirla.

Por otra parte, criticó al Gobierno del presidente Javier Milei, aunque reconoció que el mandatario logró canalizar parte de la frustración social con la útima gestión del Frente de Todos.

Sobre su madre, apuntó: “Si el presidente hablaba de la casta, bueno, la única que está presa es ella y la casta sigue”, sostuvo durante la entrevista.

LT