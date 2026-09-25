Quiénes son los diputados con más patrimonio: PERFIL accedió a las declaraciones juradas de legisladores

Máximo Kirchner y Cristian Ritondo tienen algo en común: son, por lejos, los dos diputados con más patrimonio del Congreso. El líder de La Cámpora y el presidente del bloque PRO declararon fortunas por más de 10 mil millones de pesos. En los 12 primeros puestos del ranking patrimonial de los legisladores también ingresaron dirigentes de La Libertad Avanza, Provincias Unidas y Encuentro Federal. Propiedades, empresas, dinero en el exterior o autos de lujo, ¿qué tienen los que más tienen?

El 31 de agosto venció el plazo para que los funcionarios alcanzados por la Ley de Ética Pública presenten, ante la Oficina Anticorrupción, sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período fiscal 2025. PERFIL accedió a todos los documentos y calculó el patrimonio según los bienes, depósitos y dinero informado menos el total de las deudas declaradas. De los 257 diputados, 235 están al día con el trámite.

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En concreto, Kirchner informó un patrimonio neto de $10.986.945.025,86 que equivalen a unos 7,1 millones de dólares, mientras que Ritondo declaró $10.462.159.836,79, es decir, alrededor de 6,8 millones de dólares. El tercer puesto del podio fue para el bonaerense de La Libertad Avanza Álvaro García, con $3.311.234.560,76.

El ránking se completa con los diputados Fernando de Andreis, del PRO ($2.844.972.892,43); Martín Lousteau, de Provincias Unidas ($2.736.094.298,89), Martín Menem, de La Libertad Avanza ($2.563.875.248,31); Nicolás Massot, de Encuentro Federal ($2.490.758.047,99); Karen Reichardt, de La Libertad Avanza ($2.023.405.535,25); Ignacio García Aresca, de Provincias Unidas ($1.503.255.329,99); Álvaro González, del PRO ($1.488.997.177,73); Manuel Quintanar, de La Libertad Avanza ($1.193.697.928,23) y Jorge “Loma” Ávila, de Provincias Unidas ($1.140.756.377,42).

El podio: la herencia de Kirchner y el emporio de la construcción de Ritondo

Kirchner no tiene dinero en el exterior ni autos de lujo. Su fortuna se explica, sobre todo, a partir de depósitos en dólares en el país por la suma de $4.118.312.777,16, participaciones societarias en empresas y 27 bienes inmuebles distribuidos entre Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires.

En el patrimonio de Kirchner, la herencia es un factor determinante. De las 27 propiedades, solo dos fueron adquiridas con ingresos propios al 100% (un lote en El Calafate y una casa en Río Gallegos). El resto fueron heredadas (12 departamentos, 5 casas, 3 locales y 7 terrenos).

El hijo de Cristina Fernández también declaró haber heredado la participación en tres sociedades: Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., las dos empresas en la mira de la Justicia, y CO.MA. S.A.

A pesar de ser el diputado con más patrimonio de la Argentina, Kirchner tiene vehículos modestos. Según su declaración, tiene un Honda CR-V EXL Todo Terreno (Modelo 2008) que fue adquirido con ingresos propios al 100% en 2009, y un Honda CR-V EXL Todo Terreno (Modelo 2009) que fue incorporado a su patrimonio por herencia en el 2011 y del que es propietario en un 50%.

La declaración de Ritondo también tiene una particularidad que llama la atención: aunque tiene la segunda mayor fortuna, el diputado no es propietario de ninguna casa o departamento. En su declaración, informó solo un bien inmueble, un lote de 1.400 m² en Pinamar, y un crédito por la compra en cuotas de un lote en Maldonado, Uruguay, por la suma de US$114.900, que aún no fue escriturado.

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Más del 90% de su patrimonio total se explica por la tenencia de la empresa Emprendimientos Rivadavia S.A. (el 67% fue adquirido por ingresos propios y el 16,67% lo heredó). Se trata de la constructora que inició en los ‘90 junto a su padre, Donato Ritondo, y que quedó en la mira judicial luego de una denuncia por la compra de propiedades en el exterior. Además, el jefe de la bancada PRO declaró participaciones en las empresas Waterford S.A., Sugarcane S.R.L., Bull Business S.A. e informó ser el titular del 0,01% de Agrolinks S.A.

Ritondo declaró que tiene un portfolio financiero activo en instrumentos que cotizan en Estados Unidos como Nvidia, Tesla, Alphabet (Google), Amazon, JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Palantir, Palo Alto Networks, SPDR S&P 500 e Invesco QQQ.

Al diputado le gustan los autos clásicos. Declaró cinco vehículos entre los que se cuentan un Fiat 600 y un Citroën Mehari, pero también tiene un deportivo de gama media-alta: un Volkswagen Golf GTI DSG Sedán 5 Puertas.

Muy por detrás, el tercer lugar del ranking fue para el diputado García. Abogado, oriundo de San Isidro y de perfil bajísimo, está alineado con los representantes digitales del mileísmo, según Página12. Asumió su banca en diciembre de 2025. Su patrimonio se explica, sobre todo, por depósitos en el exterior que representan más del 71,8% de su fortuna (aunque no especifica en qué país están).

García tiene un departamento en Maldonado, Uruguay, que recibió como donación y una propiedad en un country de General Pacheco, provincia de Buenos Aires. En efectivo en dólares declaró US$83.145.

Además de declarar inversiones financieras locales como la cuenta comitente de Transacciones Agentes de Valores S.A., García informó participación en otras entidades: tiene el 19,49% de la firma estadounidense Turistech Holding LLC, el 33,3% de Shrimp House S.R.L, el 39,80% de Carabonita S.R.L., una acción de la Asociación Civil Golf Club de Nordelta y el 100% del Fideicomiso Hotel Bahía Grande - Intercontinental Nordelta.

Suplementos deportivos, divorcio y medicina privada: el patrimonio de los libertarios

Entre los libertarios aparecen tres diputados de perfil alto: Menem, el presidente de la Cámara de Diputados y hombre de confianza de Karina Milei, está en el sexto puesto del ranking; Reichardt, cuyo verdadero nombre es Karina Celia Vázquez, en el octavo; y el jujeño Quintar, el hombre que se hizo conocido por estacionar en el Congreso con un Tesla, en el undécimo.

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La mayor parte del patrimonio de Menem se explica por Gen Tech Argentina S.A., su empresa de suplementos deportivos. El diputado tiene depósitos en el país, títulos en el exterior que superan los $220 millones y una caja de ahorro en Estados Unidos. En total, el dirigente tiene 6 propiedades (el 50% de una casa en La Rioja que heredó y 5 departamentos en la Ciudad de Buenos Aires) y solo el 10% de un automóvil Nissan Kicks.

Casi el total del patrimonio de Reichardt, en cambio, se concentra en dos únicos activos resultantes de la liquidación de la sociedad conyugal por divorcio: una casa quinta de 200 m² en un country en Pilar valuada en $1.259.699.200,00 (además de otra vivienda en Remedios de Escalada) y una cartera de títulos e inversiones en el exterior en Insigneo Securities por $647.301.008,00. Además, informa una del 70% en la sociedad Socia

En el caso de Quintar, sus principales ingresos provienen del 33% que tiene en la empresa Servicios Sociales de Salud S.R.L. El jujeño también tiene participación en otras dos firmas: Rent Pro S.A.S. y Consultora del Norte S.A.S. Además, informó que tiene acreencias a su favor por la compra de automotores.

El diputado tiene 10 propiedades distribuidas entre Salta y Jujuy y una flota de autos importante que incluye dos Mercedes Benz, un utilitario Toyota Hiace Wagon, un arenero Gamma ZForce y tres motos (KTM 990 Adventure, Husqvarna TE 300i y Moto Stark Varg 1). Al cierre del período fiscal 2025, el Tesla no figura en su patrimonio.

Abanico ideológico: los afortunados del PRO, Provincias Unidas y Encuentro Federal

El ranking patrimonial de la Cámara baja incluye una representación ideológica variopinta. De Andreis, en el cuarto lugar, y González, en el décimo, se suman a Ritondo como representantes del PRO.

El 85% del patrimonio de De Andreis figura en la categoría “Acciones, cuotas, participaciones sociales sin cotización en el país”, pero en el renglón de la descripción no se especifica en qué empresa. Con una injerencia menor, el diputado sí informa el 26% de participación en Nopoliz S.A.S. González, en cambio, fundamenta buena parte de su fortuna en la firma AGB, en el Fideicomiso Lavero y en un portfolio de cuatro propiedades distribuidas entre Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.

Massot, integrante del bloque Encuentro Federal, está en el séptimo puesto del ránking. El bahiense tiene activos e inversiones fuera de Argentina. Sobresale una colocación registrada bajo la denominación MS Inversion por $1.365,8 millones, complementada por depósitos financieros en el exterior por $409,5 millones y la tenencia de la firma Zilstar S.A. En el país, su patrimonio se concentra en participaciones en firmas como Synfonia S.A., Inklings SAS, Massot Hermanos S.A.S. y Lomas de Chaparral S.A., además de participaciones en los fideicomisos inmobiliarios Pilar Chico 1 y 2, una casa habitación en Don Torcuato y dos vehículos.

El diverso bloque Provincias Unidas aportó tres integrantes al ránking. El patrimonio de Lousteau se explica, en su mayoría, por depósitos de dinero en el exterior, que ascienden a $1.554.634.282,88. Además, tiene cinco propiedades (una casa, un departamento y una cochera en la Ciudad, un lote en la localidad de Sagastume y un inmueble en Ullum, San Juan) y una cartera de inversiones que abarca CEDEARs, fondos comunes y una participación en la sociedad LCG S.A.

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El cordobés García Aresca, en el noveno puesto, explica su patrimonio a través de su actividad agrícola, la tenencia de dólares en efectivo, una flota de vehículos y diversas propiedades y campos radicados en su provincia.

En el último puesto aparece Ávila. El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut tiene liquidez: la mayoría de su dinero se encuentra en depósitos bancarios en el país. Además, tiene una flota de vehículos valuada en más de $286 millones (con tres unidades incorporadas en 2025) y cuatro propiedades distribuidas entre Comodoro Rivadavia y la Ciudad de Buenos Aires.