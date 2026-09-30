"Tenés que estar muy necesitado": el diputado que "se rascó el ombligo" quiso explicarse y la cara del entevistador fue de película

Son días interesantes para el diputado provincial Juan Manuel Rossi, quien integra el bloque de Juntos en la legislatura de Entre Ríos: su nombre y su cara se popularizaron mucho más allá de las fronteras de su distrito. Sin embargo, no fue por sus proyectos de ley, sino por el escándalo que se desató cuando se viralizó un video donde se acerca una tapa de birome a la nariz en plena sesión legislativa.

La secuencia destacada en redes sociales donde el diputado Juan Manuel Rossi se acerca la tapa de birome a la nariz.

Y cuanto más intenta explicar qué estaba haciendo, más sorprende. Primero lo hizo con un posteo en X en el que indicó que usa la birome para "rascarse el ombligo". En otro episodio de esta saga, el sorprendido fue Nicolás Blanco, conductor del programa "Quién dice qué", quien entrevistó al legislador en canal Once de Paraná.

"La verdad que tenés que estar muy necesitado para andar drogándote ahí", argumentó el diputado. Y agregó: "Podés ir a un baño que está a pocos metros. Mi oficina está a pocos metros". Ante estas palabras, el periodista no pudo ocultar su expresión de incredulidad, que rápidamente se viralizó también en las redes sociales.

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Sin embargo, el diputado continuó hablando. "Si hubiese tenido tanta necesidad de hacer eso... Pero a ver, a ver. No se haría en vivo ahí, mientras habla alguien", razonó en voz alta

Blanco apenas atinó a responder: "Hay gente que... Es una enfermedad. Es un tema."

En las redes sociales, varios usuarios destacaron, más allá de las palabras, un sonido curioso: entre frase y frase de Rossi se escuchaban ruidos atípicos de respiración. Otros señalaron la gestualidad del diputado al hablar del consumo de drogas.

El "diputado Pelusa" en el laberinto de una defensa difícil de explicar

El famoso video donde se ve al diputado manipulando la tapita corresponde a la sesión de la Legislatura entrerriana del 29 de julio, pero salió a la luz el 22 de septiembre, cuando una cuenta de sátira política puso a circular en redes sociales un recorte de la transmisión oficial del debate. En ese fragmento editado, varios usuarios interpretaron los movimientos de Rossi y la cercanía del objeto a su rostro como un presunto consumo de cocaína.

Ante esta acusación, el legislador respondió con un posteo donde se presentó como "víctima de una operación en redes". Allí dejó por escrito la frase que lo viralizó: "En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo". Luego calificó a quienes lo acusaban de ser "los mismos operadores berretas" que "se dedican a hacer operaciones contra el gobernador de nuestra provincia y sus funcionarios", en referencia a Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos por el PRO y aliado del gobierno nacional.

Sin embargo, el intento por desactivar la polémica terminó logrando el efecto inverso. Lejos de apaciguar las sospechas, la introducción del "factor ombligo" en una explicación oficial de un funcionario público agregó un detalle de color a una situación que ya era compleja de sostener. Muchos usuarios de redes sociales lo bautizaron "diputado Pelusa", otros lo consideraron "asqueroso".

La defensa no tardó en transformarse en una fábrica de memes y en el centro de los cuestionamientos de la oposición, que calificó el episodio como un papelón institucional que cruza los límites de lo tolerable en una sesión parlamentaria.

El diputado que se rascó el ombligo con una birome repasó detalles de la escena

Para intentarcortar de raíz las acusaciones sobre un presunto consumo de sustancias ilícitas en horas de trabajo, Rossi subió la apuesta y se sometió voluntariamente a un examen toxicológico clínico.

Los resultados dieron negativo para cualquier sustancia, y el diputado denunció formalmente una campaña de desprestigio y una "operación política con videos manipulados" para dañarlo. Sin embargo, su raid mediático no se detiene, y en cada explicación parece ensuciar un poco más su imagen.

MB / VR/ LT