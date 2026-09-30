Corrientes abre la temporada de playas más larga del país bajo un estricto monitoreo del río Paraná

La Municipalidad de Corrientes pondrá en marcha este 1 de octubre la temporada de playas más extensa de la Argentina, la cual se prolongará de manera continua hasta el 30 de abril. A pesar de la crecida que registra el río Paraná por el impacto del fenómeno climático El Niño, las autoridades comunales confirmaron que se encuentran dadas las condiciones operativas para habilitar los cinco balnearios distribuidos en la franja costera de la Capital.

Taragui Rock 2026: grilla completa, precios de entradas y cuotas sin interés

Actualmente, el hidrómetro local marca una altura de 4,26 metros y, si bien el nivel mostró un estancamiento en los últimos días, se proyecta que el caudal continúe en ascenso hasta alcanzar el pico máximo de la crecida. Esta situación generó una reducción en la franja de arena disponible en la ribera, lo que motivó la activación de un esquema de control permanente por parte del Gobierno municipal.

Estudios batimétricos y evaluaciones de profundidad

Para certificar la seguridad de los bañistas en el agua, la Dirección de Playas lleva adelante análisis técnicos preventivos a lo largo de la costa urbana. El titular del área, Adrián Meza, precisó los alcances del operativo: "Nosotros vamos a evaluar con el equipo día a día en cada playa para ver si están dadas las condiciones o no".

Empleo público en Chaco: el Presupuesto 2027 vincula la planta estatal a los retiros voluntarios

En ese sentido, las cuadrillas municipales ejecutan mediciones submarinas específicas antes de la habilitación formal. "Estamos realizando en este momento el estudio batimétrico para saber todo lo que tiene que ver con la parte que no se ve que está bajo el agua para ver las profundidades de las distintas playas desde la costa hasta 50 metros río adentro", detalló Meza a We! News sobre las tareas de mapeo náutico que permitirán prever el comportamiento del río en Corrientes durante los meses estivales.

Planes de contingencia ante el avance del caudal

Con la unificación de la temporada se deja atrás el esquema parcial de Playas todo el año —que mantenía activas Arazaty I en forma diaria y Malvinas II con Molina Punta durante los fines de semana— para dar paso a la apertura total de los balnearios.

Sin embargo, la gestión comunal contempla protocolos de contingencia en caso de que el nivel del Paraná obligue a restringir sectores.

Zonas cálidas: cuándo empieza a regir el subsidio de tarifas de luz en Corrientes y el NEA

Desde el área costera recordaron que la administración cuenta con la logística aplicada en crecientes anteriores para concentrar la prestación de servicios si fuera necesario. "Ya hemos afrontado situaciones similares en las cuales nos ha tocado cerrar los balnearios de Molina Punta, Islas Malvinas I e Islas Malvinas II y hemos trabajado prácticamente un verano entero con Arazaty 1 y Arazaty II", concluyó el funcionario al resaltar que la geografía de Arazaty I y II ofrece la mayor resistencia frente al avance del agua.