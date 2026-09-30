Empleo público en Chaco: el Presupuesto 2027 vincula la planta estatal a los retiros voluntarios

La cantidad de cargos contemplados para el Estado chaqueño bajaría un 0,44% en 2027, según el proyecto de presupuesto presentado por el gobernador Leandro Zdero. La propuesta fija 74.294 puestos para la administración central y los organismos descentralizados, frente a los 74.626 previstos en el texto de 2026.

La diferencia es de 332 cargos presupuestados. Además de esa variación, la iniciativa introduce una disposición que vincula la conformación final de la planta con las salidas de agentes a través de los regímenes de retiro. El proyecto deberá ser debatido por la Legislatura provincial.

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Cómo inciden los retiros en la cantidad de cargos

El artículo 6 establece que el número definitivo de puestos tendrá una relación “directa y proporcional” con la cantidad de trabajadores que dejen la administración en el marco de las leyes 3807-H y 4200-H. Esa referencia no figuraba en el artículo equivalente del presupuesto de 2026.

La distribución propuesta para el próximo año comprende 68.294 cargos permanentes y 6.000 temporarios. Sin embargo, las cifras expresan puestos presupuestados: no permiten determinar por sí solas cuántas personas dejarán de trabajar en el Estado.

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Tampoco puede atribuirse la totalidad de los 332 cargos de diferencia a los retiros. El articulado no precisa cuánto de esa disminución responde a ese motivo ni identifica las áreas en las que se concentra. Por lo tanto, la reducción presupuestaria de puestos no equivale a una medida de despidos.

Qué se mantiene respecto de 2026

En materia educativa, el proyecto contempla 282.623 horas cátedra, la misma cantidad prevista para 2026. La continuidad de ese total corresponde a las horas presupuestadas y no implica que todos los componentes de la planta docente permanezcan sin cambios.

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La iniciativa también conserva una condición para las incorporaciones permanentes: las designaciones serán nulas si no existen cargos vacantes y crédito presupuestario suficiente. Se trata de una restricción que ya estaba incluida en el texto del año anterior.