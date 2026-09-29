Zdero viajó a Europa con Milei y Carmen Delgado quedó al frente del gobierno de Chaco

El gobierno de Chaco quedó desde este martes bajo la conducción transitoria de Carmen Delgado, presidenta de la Cámara de Diputados provincial, mientras Leandro Zdero desarrolla una agenda en Europa orientada a establecer contactos con empresarios y potenciales inversores.

El reemplazo se extenderá hasta el 12 de octubre inclusive, de acuerdo con el Decreto 2327/26, que Zdero firmó antes de viajar. La disposición fija el período durante el cual la titular de la Legislatura ejercerá las funciones de gobernadora.

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Cómo se formalizó el reemplazo de Zdero

El decreto establece que Delgado estará a cargo del Poder Ejecutivo entre el 29 de septiembre y el 12 de octubre, con ambas fechas incluidas. Para fundamentar la decisión, el documento invoca el artículo 137 de la Constitución provincial, según la información difundida sobre la medida.

De esta forma, la presidenta de la Cámara de Diputados asume temporalmente la conducción del gobierno chaqueño durante la ausencia del mandatario.

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Una gira europea con la búsqueda de inversiones como objetivo

El itinerario de Zdero contempla actividades en París, Barcelona y Milán, algunas de ellas con el Presidente Javier Milei. Lo acompaña el presidente de la Agencia de Inversiones del Chaco, Martín Braillard Poccard, quien integra la delegación provincial.

La agenda tiene como propósito presentar oportunidades de inversión en la provincia y desarrollar vínculos con el sector empresarial. Mientras se llevan adelante esas actividades en Europa, Delgado permanecerá al frente del Ejecutivo por el plazo establecido en el decreto.