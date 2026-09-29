El modelo de Milei en crisis: qué dicen Cachanosky, Rodríguez, Giacomini y Maslatón

Las cifras negativas en los principales indicadores de la economía mostraron en los últimos días un escenario que genera dudas e interrogantes sobre el modelo de la administración del presidente Javier Milei.

La suba de la pobreza que alcanzó el 32,3% en el primer semestre de este año, la caída de 2,9% en el EMAE (INDEC) de julio de 2026 respecto al mes anterior, y que el riesgo país haya superado la barrera de los 600 puntos son algunos de los números que caracterizan a la actual coyuntura económica.

Carlos Rodríguez sobre la gestión de Milei: "No veo cómo salir de este fracaso"

Indicadores que generan interrogantes

El presidente Javier Milei en declaraciones a La Nación + relativizó días atrás datos como los del EMAE al asegurar que “los indicadores están dando cualquier cosa”.

Sin embargo el banco de inversión JP Morgan hizo un recorte de 2,7% a 1,5% en la previsión de crecimiento para este año y estimó que habrá una contracción anualizada del 4% en el tercer trimestre.

Giacomini: "El plan de estabilización es tan malo que ni siquiera sirve para bajar la inflación en serio"

Qué dicen los economistas

Roberto Cachanosky recordó que “en septiembre, el Índice de Confianza en el Gobierno fue de 1,94 puntos, lo que representa una caída de 5,9% respecto de agosto” y que “se trata del menor valor de la presidencia de Javier Milei, junto con los registrados en septiembre de 2025 y en julio de 2026”.

“Milei dice que el índice desestacionalizado del EMAE da cualquier cosa porque ahora hay reformas estructurales. Si uno mira la evolución del EMAE desestacionalizado desde 2010 puede ver que actualmente no hay más volatilidad que en años anteriores”, cuestionó Cachanosky.

“Además, en la página 11 del informe sobre como se elaboral el EMAE dice: II.c. Obtención de la tendencia suavizada A partir del indicador mensual de actividad desestacionalizado por el método indirecto, se realiza un nuevo suavizado a fin de obtener una estimación de la tendencia de largo plazo para facilitar la identificación de potenciales puntos de giro de la serie”, precisó.

Y luego concluyó: “Es decir, tendencia de ciclo surge del desestacionalizado. Milei debería estudiar un poco más de estadística”.

Para Carlos Maslatón “el gobierno tiene que dejar de emitir plata por completo”.

“No más bonos de corto plazo pagando tasa, tiene que poner los fondos a disposición de los tomadores, sin más”, remarcó el analista financiero.

“Si no hace esto, tendremos un 1981, no un 2001”, advirtió al recordar la crisis económica durante la dictadura militar. “Esta debacle de Caputo y Milei es inflacionista, no deflacionista”, aseveró Maslatón.

El economista Carlos Rodríguez fue muy crítico en una publicación de la red social “X”. “No veo cómo salir de este fracaso. A medida que se acercan las elecciones, la economía muestra señales de debilitamiento y el Gobierno parece consumir parte de su capital político” .

Para Rodríguez, quien se define como “conservador de derecha pro mercado”, “los datos recientes son preocupantes” porque “el PIB cayó 0,6% en el segundo trimestre respecto del primero y la actividad económica volvió a caer en julio”.

Además advirtió que “si esta tendencia continúa, podemos enfrentar más presión cambiaria, menos actividad y un deterioro de las expectativas”.

Diego Giacomini afirmó que “el plan de estabilización es tan malo que ni siquiera sirve para bajar la inflación en serio” porque “tener 30 por ciento de inflación anual después de 36 meses casi es un fracaso”.

“La inflación minorista en la tendencia en enero de 2025 era 2.4, y en agosto de 2026, 20 meses después, es 2.3. No bajó nada. Y cuando le hago el mismo análisis a la mayorista subió de 1.9 a 2.3”, explicó en declaraciones a Radio 10.

“Tenemos un plan de estabilización tan malo que cometió el error de utilizar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria”, insistió el analista financiero.