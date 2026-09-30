El gobernador de Chaco presentó el Presupuesto 2027: $5,9 billones de gasto y superávit

El gobierno de Leandro Zdero presentó el proyecto de Presupuesto 2027 de Chaco, con una previsión de gastos por $5.896.786 millones e ingresos por $5.952.866 millones. La diferencia arroja un superávit financiero estimado de $56.080 millones, que se destinaría a cubrir parte de las obligaciones financieras de la provincia.

La iniciativa, que deberá ser tratada por la Legislatura chaqueña, define los recursos para el funcionamiento del Estado, las inversiones y los subsidios durante el próximo año. También fija los cargos presupuestados y propone mecanismos de financiamiento para afrontar pagos y desajustes de caja.

Cómo se repartirían los recursos

Los gastos corrientes, que incluyen salarios, transferencias y funcionamiento, representan el 83,7% del total, con una asignación de $4.933.360 millones. Para gastos de capital, entre ellos obras, equipamiento e inversiones, se proyectan $963.427 millones, equivalentes al 16,3%.

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En la distribución institucional, el Poder Ejecutivo concentra $4.950.790 millones. Los organismos descentralizados tienen previstos $386.445 millones, mientras que al Poder Judicial le corresponden $360.686 millones y al Poder Legislativo, $114.563 millones. Las partidas restantes se distribuyen entre organismos de control y otras instituciones provinciales.

Letras del Tesoro y vencimientos hasta 2028

Uno de los pedidos que el Ejecutivo eleva a los diputados es la autorización para emitir Letras del Tesoro por hasta $300.000 millones, o su equivalente en moneda extranjera. El objetivo es atender faltantes estacionales de caja: períodos en los que los ingresos disponibles no coinciden con las necesidades de pago.

El monto solicitado constituye el límite de títulos en circulación del programa 2027. La propuesta permite que sus vencimientos se extiendan hasta el 31 de diciembre de 2028 y contempla respaldar las obligaciones con recursos de la coparticipación federal, mediante retenciones de la Nación.

Aunque proyecta un resultado financiero positivo, el presupuesto también prevé recurrir a financiamiento para atender sus compromisos. Detalla fuentes financieras por $629.103 millones y aplicaciones por $685.183 millones, principalmente destinadas a amortizar deuda. La diferencia entre ambas se cubriría con el superávit estimado.

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Empleo público: qué contempla la planta presupuestada

El proyecto establece 74.294 cargos, divididos en 68.294 permanentes y 6.000 temporarios, además de 282.623 horas cátedra.

Estas cantidades corresponden a puestos contemplados en el presupuesto y no equivalen a un anuncio de nuevas contrataciones. La planta final estará vinculada con las salidas de trabajadores que se produzcan bajo los regímenes de retiro mencionados en la iniciativa.

Asimismo, el texto establece la nulidad de las designaciones en planta permanente que se realicen sin vacantes y sin crédito presupuestario suficiente.

Subsidios y fondos para niñez y adolescencia

La propuesta asigna $48.000 millones a Chaco Subsidia. Para su financiamiento contempla, entre otros recursos, transferencias nacionales destinadas a la política tarifaria del transporte urbano de pasajeros y la energía eléctrica.

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También identifica $1.568.440 millones para políticas de niñez y adolescencia, concentrados mayoritariamente en Educación. Otras partidas se encuentran clasificadas por su perspectiva de género, por $288.240 millones, y ambiental, por $69.479 millones.

Se trata de recursos incluidos en el presupuesto general, por lo que no constituyen gastos adicionales a los casi $5,9 billones previstos.

Las facultades que solicita el Ejecutivo

El proyecto propone que el Gobierno provincial pueda aprobar por decreto los presupuestos del Insssep y de Lotería Chaqueña, sus plantas de personal y las modificaciones necesarias.

Además, solicita autorización para utilizar temporalmente fondos de rentas generales en programas financiados por terceros cuando se retrasen los aportes comprometidos. Esos recursos deberán restituirse antes del cierre del ejercicio o, si se trata del último año de gestión, antes de que termine el mandato del gobernador.