Quién es Gabriela Aromí, la jueza que se jubila tras 32 años de trayectoria

Tras cumplirse 32 años de trayectoria dentro del Poder Judicial de la provincia de Corrientes y casi 23 años al frente del Juzgado de Garantías N° 1, la doctora Gabriela María Alejandra Aromí se prepara para concretar su jubilación durante el mes de octubre. La magistrada constituyó una de las figuras centrales en el proceso histórico que permitió la transformación de la Justicia penal provincial desde el modelo inquisitivo mixto hacia el sistema acusatorio, oral y adversarial.

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El recorrido institucional de la funcionaria comenzó hace más de tres décadas como prosecretaria de la antigua Cámara Criminal N° 1 de la Capital. En aquel ámbito se inició en la gestión judicial junto a la reconocida jurista Rita Mill, desempeño que articuló de forma simultánea con el ejercicio docente en la cátedra de Derecho Procesal Penal y Litigación Penal Oral de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Transformación del sistema penal y docencia en la región

Durante su trayectoria, Aromí impulsó de manera temprana herramientas como la oralidad, la atención a las víctimas, la mediación penal y la justicia restaurativa. Al analizar la implementación definitiva del Código Procesal Penal, la jueza remarcó la significación del cambio de paradigma: "En lo personal, para mí fue un privilegio poder ser juez de este sistema acusatorio con el que soñamos tanto tiempo", sostuvo respecto de las reformas promovidas por el Poder Judicial en la provincia.

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La labor docente y la capacitación técnica resultaron transversales a su carrera, participando activamente en la formación de profesionales del Nordeste y en la estructura de la Primera Escuela Judicial. En ese contexto, destacó que la interacción entre la Universidad y los tribunales posibilitó la creación de clubes de litigación oral e impulsó el Código Procesal Penal modelo para el NEA.

Superación personal y desafíos pendientes en la agenda judicial

En el plano personal, la magistrada atravesó la pérdida de su hijo Maximiliano Sommer Aromí durante la etapa de preparación para la implementación del nuevo sistema procesal, vivencia que la impulsó a colaborar con la red de contención familiar Renacer. "Aun con el corazón destruido, entendí que también tenía un compromiso con el sistema del Servicio de Justicia", reflexionó la referente judicial.

De cara al futuro de la administración de justicia en Corrientes, Aromí enfatizó las metas institucionales que el esquema provincial debe consolidar para los próximos años.

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"Es necesario fortalecer el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. También tenemos desafíos pendientes muy importantes, como la implementación del sistema penal juvenil y el juicio por jurados", concluyó al ratificar que continuará aportando al ámbito del Derecho desde la docencia académica.