Taragui Rock 2026: grilla completa, precios de entradas y cuotas sin interés

La provincia de Corrientes se prepara para vivir una nueva edición del Taragüí Rock, el festival de música más convocante del nordeste argentino. El Instituto de Cultura oficializó la grilla completa de bandas locales y nacionales que subirán al escenario del Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre.

Corrientes levantó la veda extraordinaria de pesca en el río Paraná: qué cambia desde hoy

La presidenta del organismo cultural, Lourdes Sánchez, ratificó la fuerte demanda del público local e internacional ante la cita musical en la Capital. "La venta de entradas explotó", dijo a Radioactividad.

Asimismo, la funcionaria remarcó la llegada de contingentes desde distintas provincias vecinas y del Paraguay, generando un impacto positivo en la economía urbana con hoteles que registran un 100% de capacidad colmada.

Puntos de venta, precios y financiación oficial

Los tickets se encuentran disponibles en modalidad virtual mediante la plataforma oficial Weepas y de forma presencial en las boleterías del Teatro Juan de Vera, en los horarios de 9.30 a 12.30 y de 17 a 21. Las entradas individuales por jornada tienen un valor fijado en $10.000, mientras que el abono acumulativo para los dos días se comercializa a $15.000.

Corrientes negocia rutas aéreas a Mercedes y vuelos con Salta

En materia comercial, el Banco de Corrientes (BanCo) habilitó una promoción especial para los clientes de la entidad financiera. Quienes abonen sus accesos a través de la web oficial mediante tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la institución provincial podrán acceder a tres cuotas sin interés hasta la fecha del evento.

Grilla confirmada y distribución de los espectáculos

La programación oficial del sábado 3 de octubre estará encabezada por:

Kapanga

Los Cafres

La Estación

Atah

Fátima Lucía

Las Flores

Passiflorx

Pieris Japonica

Domingo 4