El gobernador de Corrientes inició en París una agenda por energías renovables e industria

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, comenzó su agenda oficial de trabajo en la ciudad de París con el objetivo de presentar el potencial económico de la región e incentivar la radicación de nuevos proyectos productivos. La misión institucional se desarrolla en el contexto de la semana de promoción comercial Argentina Week, donde la delegación del Gobierno provincial mantendrá encuentros con cámaras empresarias, fondos de inversión y firmas multinacionales.

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A través de sus redes oficiales, el mandatario provincial confirmó el inicio de las rondas de negocios con referentes del sector energético global: "Con el grupo ENGIE y el fundador de Shared Wood Company, hablamos sobre oportunidades vinculadas a energías renovables y bonos de carbono, para fortalecer nuestra matriz productiva", destacó el titular del Ejecutivo sobre el acercamiento en la capital francesa.

Proyectos sostenibles y captura de carbono

Las reuniones estratégicas incluyeron contactos con el grupo multinacional ENGIE —líder europeo en provisión de electricidad verde y gas natural— y con la firma Shared Wood Company, entidad especializada en el diseño y operación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) para la restauración de ecosistemas y generación de bonos de carbono. Las conversaciones estuvieron orientadas a articular iniciativas de preservación ambiental alineadas al perfil forestal de la provincia de Corrientes.

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"Dialogamos sobre proyectos, gestiones y políticas que impulsen al sector privado, el crecimiento industrial y la competitividad, con una mirada sostenible", precisó Juan Pablo Valdés.

En ese sentido, el gobernador subrayó la intención de la administración local de crear puestos de trabajo formales a partir del aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos naturales.

Agenda comercial y proyección hacia la Unión Europea

El plan de trabajo trazado por la comitiva oficial abarca rondas técnicas sobre forestoindustria, minería, desarrollo agroindustrial, tecnología y comercio exterior. Al evaluar el contexto internacional, las autoridades correntinas destacaron la importancia de consolidar los vínculos bilaterales ante las perspectivas comerciales que genera el acuerdo de integración entre el Mercosur y la Unión Europea.

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"En Corrientes tenemos lo que el mundo necesita, y lo vamos a mostrar para que más empresas vengan a la provincia, potencien nuestra industria y generen trabajo para los correntinos", concluyó el mandatario, quien remarcó que la llegada de capitales multinacionales resultará clave para avanzar en obras de infraestructura logística como puertos, conexiones ferroviarias y aeroportuarias en Corrientes.