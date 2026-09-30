Caso Pablo Grillo: citaron a indagatoria a un gendarme que llevaba una GoPro en su casco

La jueza federal María Servini citó a indagatoria al gendarme Aaron Isaac Aguirre, uno de los efectivos que estuvo muy cerca de Héctor Guerrero durante el operativo del 12 de marzo de 2025 en el que el fotoperiodista Pablo Grillo recibió un disparo en la cabeza y sufrió graves heridas.

Aguirre declaró este miércoles 30 por la mañana ante la Justicia. Se trata del primer integrante de la fuerza citado a dar explicaciones luego de que avanzara la investigación sobre el accionar de Guerrero y se profundizara la pesquisa sobre la cadena de mando de Gendarmería durante el operativo.

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La aparición de Aguirre en el expediente es reciente. Hasta ahora, la investigación había identificado a dos integrantes de la Sección Empleo Inmediato (SEI) que llevaban cámaras GoPro colocadas en sus cascos durante el operativo. Sin embargo, nueva documentación oficial incorporada a la causa y el testimonio de un comandante durante una declaración realizada en agosto permitieron establecer que había un tercer efectivo con una cámara en su casco.

Ese efectivo es Aguirre, quien se encontraba en las inmediaciones de Guerrero en el momento de los disparos que terminaron con Grillo gravemente herido. La nueva línea de investigación busca determinar qué pudo haber registrado esa cámara y qué información puede aportar sobre lo ocurrido durante el operativo. El material audiovisual resulta especialmente relevante en una causa en la que las imágenes fueron determinantes para reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a Guerrero como el autor del disparo que impactó contra Grillo.

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La investigación sobre Guerrero y la cadena de mando

El caso se inició a partir de la investigación por las lesiones sufridas por Pablo Grillo durante la marcha del 12 de marzo de 2025. En octubre de ese año, Servini procesó al cabo primero Héctor Jesús Guerrero, a quien identificó como responsable del disparo que impactó contra el fotógrafo. La resolución también consideró otros disparos realizados por el efectivo de manera contraria a los protocolos de uso de armas lanzagases.

En marzo de 2026, la Justicia confirmó el procesamiento de Guerrero. Posteriormente, Servini cerró la etapa de instrucción respecto de su responsabilidad y elevó ese tramo de la causa a juicio oral, mientras ordenó continuar investigando a los superiores jerárquicos y la eventual responsabilidad de otros integrantes de la fuerza.

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La investigación sobre la cadena de mando abrió así una nueva etapa del expediente. En ese contexto aparece ahora la indagatoria de Aguirre, cuyo nombre cobró relevancia a partir de la documentación incorporada recientemente y del testimonio de un comandante.

Para la querella, integrada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), la identificación de los efectivos que estuvieron alrededor de Guerrero y de las cámaras que llevaban durante el operativo resulta central para reconstruir con mayor precisión lo ocurrido antes, durante y después del disparo que hirió a Grillo.

RG/MSS