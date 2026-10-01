Sorpresa en la ejecución de Christa Pike en Estados Unidos: le aplicaron la inyección letal, pero no le hizo efecto

Este miércoles falló la ejecución de Christa Pike en Tennessee, Estados Unidos, revelaron los abogados de la asesina condenada, quien fue internada en el hospital luego de que testigos vieran que seguía respirando y la escucharan roncar tras recibir la inyección letal.

Poco antes, la Corte Suprema estadounidense había aprobado que Pike fuera la primera mujer en morir por inyección letal en ese estado en doscientos años.

El equipo de defensa de Pike expresó en un comunicado: “Esta noche, el estado de Tennessee una vez más falló en llevar a cabo una ejecución legal. Christa está siendo atendida en un hospital cercano. No se nos ha informado sobre su condición”.

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A continuación, remarcaron que “las preocupaciones planteadas por la señora Pike resultaron ser ciertas: dificultad para acceder a las venas, venas reventadas, pentobarbital en mal estado, ausencia de atención médica de emergencia disponible cuando, de forma inevitable, algo sale mal, todo bajo un protocolo que sigue envuelto en el secreto”.

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La ejecución de Pike estaba programada para las 10H00 locales (15H00 GMT) en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, con testigos presentes. “Parece que esto no salió como se suponía que debía salir”, expresó el periodista de investigación John North, de WBIR, quien vio todo lo ocurrido. “Cuando salimos del edificio, hasta donde sabíamos, probablemente seguía viva”.

7 reporteros que estaban en la sala para ver la ejecución revelaron en una transmisión en vivo que la mujer de 50 años cantaba y llegó a moverse en determinados momentos, se quejó de dolor en el brazo tras la inyección y estaba viva y roncando antes de que los funcionarios penitenciarios los obligaran a salir del recinto.

En la transmisión en directo pudo verse una ambulancia con las luces encendidas saliendo del lugar de la ejecución.

Christa Pike

La condena de Christa Pike

Christa Pike fue condenada a la pena capital cuando tenía 18 años. Ella y su novio golpearon y mataron a Colleen Slemmer en un campamento de formación profesional para jóvenes. Su pareja, que entonces tenía 17 años, al ser menor de edad, fue condenado a cadena perpetua.

Christa Pike a los 18 años

El asesinato, ocurrido en 1995, atrajo la atención de la prensa nacional luego que el cuerpo sin vida de Slemmer fuera encontrado con una estrella de cinco puntas grabada en el pecho, un símbolo que suele asociarse con rituales satánicos.

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Sus abogados, en una petición de clemencia enviada al gobernador de Tennessee, Bill Lee, expresaron que Pike “tenía 18 años cuando cometió su delito, y sufría una enfermedad mental grave”. Y agregaron que “era una niña que soportó violaciones reiteradas, violencia sexual, abandono y traumas profundos”.

HM/DCQ