Demoraron a Máximo Kirchner en San Luis y secuestraron la camioneta en la que viajaba

El diputado nacional y dirigente de La Cámpora Máximo Kirchner fue demorado este miércoles en San Luis durante un control vehicular realizado en el puesto limítrofe de Justo Daract, cuando se dirigía hacia San Juan. Durante el procedimiento, los efectivos verificaron que la camioneta en la que viajaba tenía un requerimiento judicial y dispusieron el secuestro del vehículo, según informó el medio “Todo un País”.

Se trata de una Honda CR-V, dominio GWN 197, cuya documentación registral identifica como titular a Máximo Carlos Kirchner. Según la información difundida sobre el procedimiento, el vehículo se encuentra alcanzado por medidas cautelares vinculadas con la causa Hotesur-Los Sauces.

El operativo se produjo en momentos en que el diputado tenía previsto continuar viaje hacia San Juan, donde este jueves participará de actividades partidarias junto a dirigentes y legisladores del justicialismo provincial. Su llegada a la provincia había sido anunciada para el mediodía y contemplaba reuniones con referentes del PJ local.

Una causa que vuelve a aparecer en San Luis

El episodio adquirió mayor relevancia porque ocurrió menos de 24 horas después de otro secuestro de un vehículo relacionado con una medida judicial vinculada con la causa Hotesur. El martes, la Policía de San Luis había interceptado sobre la Ruta Provincial 1 una RAM 2500 que tenía un pedido de secuestro vigente desde febrero de 2019. La camioneta había ingresado a la provincia el domingo 27 de septiembre y había sido detectada por las lectoras de patentes instaladas en el pórtico de Santa Rosa del Conlara.

En ese procedimiento, los efectivos constataron que el vehículo figuraba registralmente a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y otras personas, entre ellas Máximo Kirchner y Lázaro Báez. Al momento del operativo era conducido por un vecino de Cortaderas, quien declaró haber adquirido la camioneta en 2024 a una persona de Merlo.

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La orden de secuestro había sido emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 y permanecía vigente desde febrero de 2019. La Policía provincial informó que, una vez verificado el requerimiento, la RAM quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas, no surge que el conductor de esa RAM esté vinculado como imputado en la investigación que originó el pedido de secuestro. La Justicia deberá establecer las circunstancias de la transferencia y cómo el vehículo llegó a manos de su actual poseedor.

Dos vehículos y una misma causa

Así, en el lapso de menos de 24 horas, dos vehículos vinculados a medidas judiciales relacionadas con Hotesur fueron detectados en territorio puntano: primero la RAM 2500 interceptada en la zona de los Comechingones y luego la Honda CR-V en la que viajaba Máximo Kirchner.

La causa Hotesur investiga presuntas maniobras vinculadas con operaciones hoteleras y patrimoniales de la familia Kirchner. En el caso de la RAM secuestrada el martes, medios que accedieron a la documentación judicial señalaron que la medida se originó en una orden de 2019 relacionada con ese expediente.

El procedimiento sobre la Honda CR-V suma ahora un nuevo capítulo a la situación patrimonial de los bienes alcanzados por medidas judiciales en la causa. El secuestro del vehículo no implica por sí mismo una imputación o condena contra quien viajaba en él: se trata de una medida sobre un bien que, según la información difundida, figura alcanzado por un requerimiento judicial.