Pacharoni, tras la muerte del niño en Circunvalación: “Hay que hacer cambios más profundos si queremos dejar de cronicar muertos”

La muerte de un niño de 10 años que fue atropellado mientras intentaba cruzar la avenida Circunvalación volvió a poner el foco sobre la seguridad vial en Córdoba. El conductor de 24 años quedó imputado por homicidio culposo y la Fiscalía avanza con distintas medidas para reconstruir cómo ocurrió el impacto.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el abogado y especialista en accidentología vial, Guillermo Pacharoni, sostuvo que el debate no debería reducirse a determinar quién tuvo la culpa. “Realmente nos tienen que interpelar como sociedad, más allá de la determinación de culpabilidades”, afirmó.

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El especialista consideró que responsabilizar solamente a los padres o a los chicos no permite abordar de manera completa el problema. “Me parece hasta absurdo poner el foco en los pobres padres que hoy están perdiendo un hijo de por vida que lo hubiera cuidado”, afirmó. Para Pacharoni, la prevención necesita una mirada integral. “En la medida que pongamos el foco pura y exclusivamente en la conducta humana, vamos a estar fritos. Hay que hacer cambios más profundos si queremos dejar de cronicar los muertos”, sostuvo.

En esa línea, señaló que la seguridad vial involucra a distintos actores y no únicamente a quienes circulan. “El Estado es el principal garante de la seguridad vial”, afirmó, y también mencionó a los medios de comunicación, la infraestructura y los vehículos como parte del sistema.

La edad de los chicos que cruzaron la avenida fue otro de los aspectos destacados por Pacharoni. “Estamos hablando de niños, entonces pedirle racionalidad a un niño es muy complejo”, señaló. A partir de ese punto, sostuvo que el episodio también expone una conducta que se volvió habitual. “Donde hay un auto circulando, no debería haber un peatón, esa es la regla número uno”, afirmó.

El especialista explicó además que la velocidad puede dificultar la percepción del riesgo. “Cuando un auto que está a 100 metros, es decir una cuadra, es un montón de tiempo, pero cuando ese vehículo circula a 100 kilómetros por hora, está circulando a más de 30 metros por segundo”, explicó.

El caso judicial

Pacharoni explico que ante un siniestro con una persona fallecida, se abren una vía penal y otra civil. La primera busca "determinar si existe responsabilidad del conductor y cuál es el eventual reproche jurídico por su conducta". El especialista aclaró que la situación puede cambiar a partir de los elementos que surjan durante la investigación. , remarcó.

En ese sentido, mencionó distintos factores que pueden modificar el análisis: “Si ahora pareciera que este conductor, que en principio no tendría nada que ver porque se le cruzó imprevistamente un menor, estaba alcoholizado, el escenario cambia”. También señaló que un exceso de velocidad, una inhabilitación para conducir o la falta de licencia pueden modificar las circunstancias del caso.

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Ante la consulta sobre si la solución podría pasar por construir más pasarelas, Pacharoni respondió: “Las pasarelas no se usan”. Para el abogado, esto demuestra que las obras también deben contemplar cómo se comportan las personas. “Estamos acostumbrados a que el ser humano se tiene que adaptar a la obra y en realidad sería al revés, tenemos que hacer infraestructura y obras que se adapten al ser humano”, explicó.

Pacharoni recurrió al concepto de “línea de deseo” para explicar por qué una persona puede elegir un recorrido más corto aunque implique mayores riesgos. Según describió, "las personas tienden naturalmente a reducir el esfuerzo necesario para llegar a un lugar." Por eso, consideró que las pasarelas necesitan otras medidas complementarias. “La única forma de que el ser humano utilice estas pasarelas es que le pongamos barreras”, sostuvo.

Para el abogado, la discusión no debería terminar en determinar quién tuvo la responsabilidad por la tragedia, sino en evitar que vuelva a ocurrir. “No es tan simple, no es que hay una sola cosa, 'uy, si hacemos esto solucionamos la seguridad vial'”, sostuvo, y señaló que se debe avanzar en alertas tempranas, fiscalización y obras de infraestructura para dejar de naturalizar los cruces peligrosos en las vías rápidas.