Argentina vs. Bolivia en Córdoba: cómo será el operativo de transporte, tránsito y seguridad para el partido en el Kempes

La Selección Argentina volverá a presentarse este miércoles 30 de septiembre en Córdoba, cuando enfrente a Bolivia en un partido amistoso que se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes. Ante la convocatoria que generará el encuentro, la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno provincial pondrán en marcha un operativo especial de transporte, tránsito, seguridad y control para facilitar el ingreso y la desconcentración de los miles de espectadores.

Colectivos especiales para llegar al Kempes

Desde las 18 comenzarán a funcionar ocho unidades especiales del Transporte Urbano de Pasajeros para trasladar a los hinchas desde la Plaza de la Intendencia-Héroes de Malvinas hasta el estadio.

El servicio contará con cuatro colectivos de Sol Bus y cuatro de Tamse, y permitirá abonar el viaje mediante tarjeta SUBE, tarjetas de débito, crédito o código QR, utilizando los mismos medios de pago habilitados en el transporte urbano.

Cómo será el operativo de tránsito

La Policía Municipal de Tránsito desplegará 60 agentes en las inmediaciones del Kempes para ordenar la circulación vehicular y orientar a los automovilistas hacia los sectores habilitados para estacionar.

Una vez finalizado el encuentro, se implementará un esquema especial para agilizar la desconcentración del público. Parte de las colectoras de avenida Cárcano, avenida del Piamonte y un tramo de avenida Gauss funcionarán en contramano para acelerar la salida de los vehículos.

Desde el municipio aclararon que la avenida Circunvalación no tendrá cortes ni cambios de circulación durante el ingreso, aunque al finalizar el partido se impedirá el acceso hacia el estadio para facilitar la evacuación del sector.

Seguridad, controles y limpieza

El operativo también incluirá la participación de móviles de la Guardia Urbana y de la Policía de Córdoba, que realizarán tareas de prevención y seguridad tanto dentro como en los alrededores del Kempes.

A su vez, 35 agentes del Ente de Fiscalización y Control Municipal supervisarán el desarrollo del espectáculo y realizarán controles sobre la venta ambulante antes, durante y después del partido.

En paralelo, personal de Defensa Civil y de la Unidad Ejecutora de Riesgo Eléctrico brindará apoyo dentro del estadio y estará preparado para activar un corredor sanitario en caso de ser necesario.

Por último, el Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS) tendrá a su cargo las tareas de limpieza en las inmediaciones del estadio una vez finalizado el encuentro.

El encuentro será televisado en vivo por TyC Sports, tendrá como árbitro al colombiano Jhon Ospina y, al tratarse de un partido amistoso, no contará con la utilización del VAR.