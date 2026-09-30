Pagos duplicados y transferencias de autos trabadas: gestores del automotor de Córdoba denuncian fallas en el sistema

Desde hace aproximadamente una semana, gestores del automotor de Córdoba denuncian inconvenientes con el sistema para generar la declaración jurada del impuesto al sello, un paso indispensable para concretar transferencias y otros trámites registrales. Según afirman, las fallas no solo demoran las operaciones, sino que en algunos casos obligan a los usuarios a pagar el sellado dos veces para poder continuar con el procedimiento.

El problema comenzó tras la modificación del esquema de pagos. Según explicó el gestor del automotor Hernán, antes los importes registrales y tributarios se abonaban de manera conjunta dentro del Registro del Automotor mediante el formulario 13. Ahora, mientras los aranceles registrales continúan pagándose en el registro, los conceptos tributarios —como Rentas, impuesto al sello y tasas municipales— deben abonarse por separado mediante otros medios de pago.

Sin embargo, allí aparece el inconveniente. "Hace siete días que venimos todos los gestores con el mismo tema", aseguró Hernán.

Según explicó, al generar el cupón para pagar el impuesto al sello, el sistema no permite descargar la declaración jurada requerida para presentar el trámite ante el Registro del Automotor. "Eso nos imposibilita directamente con el registro de poder presentar los trámites", señaló.

El riesgo de pagar dos veces

Los gestores también advierten sobre otro problema que consideran aún más complejo: cuando la plataforma se cae durante la generación del sellado, muchos usuarios vuelven a iniciar el trámite creyendo que el anterior no quedó registrado.

"Si se cae la página continuamente, vos volvés a querer generar el sellado nuevamente, pero el sellado que se cayó ya está pactado como una declaración jurada", explicó.

Como consecuencia, el sistema puede registrar dos declaraciones juradas para una misma operación. "Lo pagás dos veces o después tenés que ir con el contrato del 08, con una fotocopia, para justificar que ese contrato está pagado, pero está generado".

"Van a empezar con las inhibiciones por el no pago del sellado o por este caso de que se hicieron dos sellados involuntariamente", alertó.

Transferencias demoradas y presión sobre agencias

Las consecuencias no solo alcanzan a quienes realizan la compra o venta de un vehículo. Según los gestores, las demoras también afectan a concesionarias y entidades financieras cuando las operaciones incluyen prendas.

En esos casos, explicó Hernán, el trámite debe presentarse correctamente para que pueda liberarse el pago correspondiente. "La agencia no cobra o el acreedor no cobra la prenda hasta que no esté presentado".

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"Estamos 29, mañana es cierre de mes. Por ahí la agencia tiene que cumplir la meta de venta y no se pueden hacer porque estamos trabados por ese sistema", afirmó.

Y agrgó: "La agencia no cobra o quien vendió el auto no cobra la prenda hasta que el trámite esté presentado. Las agencias nos viven presionando porque quieren tener la prenda cuanto antes para generar el pago".

Largas esperas para conseguir una solución

"Estamos todos lo mismo. En los grupos ponemos: '¿Lo pudo imprimir alguien?'. Yo entré como incógnito y no me lo deja bajar", relató. Desde Rentas, segun informó, les indican que el sistema funciona correctamente. Sin embargo, cuando el inconveniente persiste, la única alternativa es realizar el reclamo de manera presencial.

"La solución te la dan, pero vos tenés que ir hasta el edificio y esperar una hora, una hora veinte. Hoy tuve una hora veinte esperando que me dieran la declaración jurada", concluyó.