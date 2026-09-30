Villa Allende: una mujer de 82 años fue atacada por un pitbull y sufrió una fractura de fémur

Una mujer de 82 años fue atacada por un perro de raza pitbull en la ciudad cordobesa de Villa Allende y como consecuencia de las heridas recibidas sufrió una fractura de fémur.

Según publicó Noticias Argentinas, personal de la Policía de Córdoba arribó al domicilio de la víctima, ubicado en la Barcelona al 1700, del barrio Lomas Sur, donde encontró a esta jubilada tendida en el suelo y lastimada en el miembro inferior derecho.

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Ataque de un pitbull

De acuerdo con lo manifestado por un vecino, la mujer habría sido atacada por un perro de raza pitbull. Ante esta situación, se solicitó la presencia de un servicio de emergencias, cuyo personal asistió a la damnificada y constató lesiones compatibles con mordeduras de perro y una fractura de fémur.

Además fuentes policiales señalaron que la mujer fue trasladada al Hospital de Unquillo para recibir atención médica.

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Otra mujer herida

Durante el procedimiento, los profesionales de emergencias también asistieron a otra mujer de 72 años, quien presentaba una herida cortante en una de las manos, por lo que también fue trasladada para su atención.

En el lugar, los efectivos observaron además un can de raza pitbull sin vida con heridas cortantes en distintas partes de su cuerpo.

Las circunstancias en las que se produjo el episodio son materia de investigación.

Fuente: NA.