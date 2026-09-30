Llegaron otros seis F-16 a Córdoba y ya hay 12 de los 24 comprados a Dinamarca

Otros seis cazas F-16 Fighting Falcon adquiridos por la Argentina a Dinamarca aterrizaron el martes 29 de septiembre en el Área Material Río Cuarto, en la localidad cordobesa de Las Higueras. Con este segundo lote, el país ya recibió 12 de las 24 aeronaves de la operación.

El nuevo grupo está compuesto por cuatro F-16AM monoplaza y dos F-16BM biplaza. Se suma a las primeras seis unidades, que llegaron en diciembre de 2025.

Los aviones aparecieron en el cielo al este de la base poco antes de las 18. Habían sido esperados para el fin de semana, pero hubo imprevistos en la ruta desde la base militar de Dinamarca, con escalas en España y Brasil.

Si bien se habló de problemas climáticos, la ventana se complicó cuando uno de los tanqueros estadounidenses que los abastecen en vuelo tuvo inconvenientes técnicos. También se esperaba al presidente Javier Milei en el acto. El mandatario viajó a París para participar de un foro de inversiones y reunirse con Emmanuel Macron, y la ceremonia fue más discreta.

Cientos de vecinos se congregaron en las inmediaciones para ver la llegada. Se mostraron eufóricos cuando los cazas hicieron su aproximación a baja altura. Ya en la base, los aviones hicieron piruetas en tandas de a dos.

"Estamos construyendo una capacidad"

Los aviones llegaron piloteados por militares estadounidenses y daneses. En la pista los recibieron el ministro de Defensa, Carlos Presti, el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Gustavo Valverde, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare. También estuvo el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, que no habló con la prensa pero celebró subido a uno de los aviones.

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Presti planteó que la diferencia con el primer lote es de fondo: "Cuando arribaron los primeros aviones, recibimos plataformas. Hoy estamos construyendo una capacidad, y esa es una diferencia decisiva. Porque un sistema de armas alcanza todo un valor cuando detrás existe doctrina, infraestructura, sostenimiento, entrenamiento y una organización preparada para aprovechar todo su potencial".

Con estos aparatos, la Argentina busca recuperar la capacidad de interceptación supersónica que perdió en 2015, cuando se desprogramaron los Mirage.

El operativo para cruzar el Atlántico

Los seis cazas volaron desde Canarias hasta Natal, en Brasil, y desde allí hasta Córdoba. Para atravesar el océano recibieron apoyo de tres aviones cisterna KC-135 de Estados Unidos, un Boeing 737-700 y un C-130 de la Fuerza Aérea Argentina.

Los aviones quedaron bajo la responsabilidad del jefe del Programa F-16, el comodoro Juan Manuel Sosa.

Una vez que el sistema de armas esté completo y se pague la totalidad de la compra, los F-16 habrán costado unos 900 millones de dólares. El sistema cuenta con estándares y controles de seguridad similares a los de la OTAN, supervisados por Estados Unidos y la Argentina.

El entrenamiento está a cargo de pilotos estadounidenses veteranos de F-16, a través de la empresa privada Top Aces, que ganó el contrato. En julio, pilotos argentinos hicieron su primer vuelo sin instructor.

La base definitiva de los cazas será Tandil. El Gobierno busca que los otros 12 aviones lleguen en 2027, un año que estará marcado por la disputa electoral.

Cooperación con Estados Unidos y protesta por la obra social

La incorporación de los F-16 se da en un marco de mayor cooperación con Estados Unidos en seguridad, defensa, logística y telecomunicaciones. La Argentina también compra a ese país vehículos blindados para el Ejército y helicópteros militares.

Los aviones inquietan a Chile y al Reino Unido, aunque, según publicó Clarín, existen compromisos de que no sobrevuelen el Atlántico Sur.

La llegada coincidió con protestas de afiliados y personal vinculado a las Fuerzas Armadas en Córdoba por la situación de OSFA, la obra social de los militares, que atraviesa una crisis con caída de prestaciones y serios déficits de atención.