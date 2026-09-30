Asaltó a un Uber el 7 de agosto pasado, esta semana lo condenaron a 5 años de prisión efectiva

En un procedimiento de resolución veloz concretado en el fuero penal cordobés, la Justicia dictó una condena de 5 años de prisión de ejecución efectiva para Gonzalo Ezequiel Saltos (22), por el delito de robo calificado por el uso de arma impropia.

La resolución, firmada el lunes 28 de septiembre por la jueza de Control y Faltas N° 5, Natalia Pacheco, se alcanzó a tan solo 52 días de haberse cometido el ataque.

El trámite sumarísimo que estuvo a cargo del fiscal, Gerardo Reyes, se produjo en el esquema del Sistema Integral de Flagrancia y a la aplicación de un juicio abreviado inicial, donde el acusado admitió de forma libre y voluntaria su culpabilidad.

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Emboscada y violencia a bordo

El episodio ocurrió durante la madrugada del pasado 7 de agosto de 2026, alrededor de las 6:50 horas. La víctima, Luis Alberto Barrionuevo, acudió a un pasaje de barrio Ameghino Norte a bordo de su Fiat Cronos para efectuar un viaje solicitado mediante la aplicación Uber.

Subieron tres jóvenes. Saltos se ubicó en el asiento delantero del acompañante, mientras que sus dos cómplices subieron a la parte trasera. Al arribar al barrio Villa La Tela, detuvieron la marcha, Saltos extrajo un elemento punzocortante tipo "punta" de unos 30 centímetros de largo, se lo apoyó en el cuello al conductor y lo amenazó de muerte: “Estás robado; quédate quieto o te mato”.

Tras sustraerle un celular, la billetera con unos $ 70 mil y las llaves del vehículo, se produjo un forcejeo dentro del habitáculo. Mientras Saltos le lanzaba estocadas con el arma blanca, los cómplices —que aún no fueron identificados— le propinaban golpes de puño. Finalmente, los tres delincuentes huyeron a pie.

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Detención inmediata y trámite de la causa

Alertada por un llamado al 911, la Policía montó un operativo en la zona. Con las precisiones brindadas por la víctima, los efectivos ingresaron a una vivienda cercana, donde hallaron a Saltos oculto en una habitación. En el bolsillo de su campera se secuestró el teléfono robado.

Durante la audiencia del lunes último el acusado expresó arrepentimiento por el hecho. El tribunal dispuso que la condena sea de cumplimiento efectivo, ordenando además que el joven acceda a un tratamiento interdisciplinario por su adicción a los estupefacientes y la posibilidad de terminar la escuela primaria y la secundaria, y capacitarse laboralmente tras las rejas.