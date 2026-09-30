El nuevo mapa tech de Córdoba: menos código, más productos y una apuesta regional

El sector tecnológico de Córdoba atraviesa una de las transformaciones más profundas de su historia reciente. La irrupción masiva de la inteligencia artificial generativa reconfiguró en cuestión de meses la forma en que se desarrolla software, se estructuran los equipos y se comercializan las soluciones.

En ese escenario disruptivo, el Córdoba Cluster celebró sus 25 años de trayectoria con un balance que combina consolidación local y una redefinición total de su estrategia de negocios. Mariano Surghy, presidente de la entidad, analiza el momento de la industria a nivel provincial, el impacto de las nuevas herramientas en el empleo y el próximo gran desafío: lograr que la región mire hacia el sur a la hora de buscar innovación de punta.

De redactar código a entender el negocio

Uno de los mitos que rodea a la adopción de la inteligencia artificial es la destrucción masiva de puestos de trabajo. Sin embargo, desde el sector aclaran que el fenómeno local se traduce en una reconversión del talento más que en una reducción de nóminas.

"La gente que crea inteligencia artificial fuimos los primeros impactados, pero también los primeros en ponernos a tono. Hoy no hay compañía en Córdoba que no esté aplicando IA de uso interno o para sus clientes", sostiene Surghy.

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Asimismo, grafica la magnitud del cambio: "Prácticamente ya no se escribe código a mano, lo genera la IA en un altísimo porcentaje. Por eso cambió el perfil que buscamos: ya no necesitamos capacitar masivamente en un lenguaje de programación específico, sino que buscamos analistas de procesos, roles con conocimiento de negocio y capacidad funcional".

Esta mutación operativa provocó también un giro en los modelos de ingresos. El tradicional esquema de manpower (venta de horas hombre o desarrollo a medida) viene perdiendo terreno frente a la creación de productos propios con propiedad intelectual licenciable y al surgimiento acelerado de startups que logran prototipos funcionales.

Un ecosistema con más de 300 socios

Fundada en 2001 bajo el nombre de Córdoba Technology Cluster, la institución dio sus primeros pasos con apenas 10 empresas asociadas y unos 500 trabajadores. Un cuarto de siglo después, Córdoba Cluster reúne a más de 300 organizaciones directas y representa a una comunidad laboral que supera los 25.000 empleados en la provincia.

Además, en los últimos meses, la entidad sumó entre 15 y 20 nuevas compañías socias, en un mercado provincial que cuenta con aproximadamente 600 empresas con código de actividad tecnológico. En materia salarial y competitividad externa, la unificación cambiaria y el reajuste de ingresos en dólares redujeron la fuga de profesionales hacia el esquema freelance informal. "Al haber un solo dólar y subir nuestros salarios en moneda dura, muchos de esos profesionales volvieron a trabajar directamente para compañías cordobesas", explica.

La meta: posicionar a Córdoba como marca tech

Con el mercado nacional ya consolidado, donde Córdoba se posiciona como el polo tecnológico líder del interior del país, la hoja de ruta para los próximos años apunta a la internacionalización de la marca provincial.

Actualmente, más del 50% de las empresas del Cluster exporta sus servicios y Surghy enfatiza: "El desafío es que nos conozcan en Latinoamérica como un centro de innovación tecnológica. Queremos que los países vecinos, cuando busquen tecnología de punta, sepan que en Córdoba se trabaja con estándares internacionales".

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Para lograrlo, la entidad refuerza la proyección del Córdoba Tech (su evento anual insignia que tendrá lugar el 12 y 13 de noviembre en el Centro de Convenciones) con formato de cumbre internacional, zona de exhibición y rondas de negocios.

En paralelo, trabaja en dos frentes clave para la matriz productiva: una Mesa de Inteligencia Artificial orientada a transferir competitividad y eficiencia a la industria y al agro cordobés, y un Nodo de Ciberseguridad para proteger los entornos digitales en la era algorítmica.