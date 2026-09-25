Falleció un camionero tras perder la conciencia mientras circulaba por la General Paz

Un camionero de 45 años murió este viernes luego de perder la conciencia mientras circulaba por la avenida General Paz, a la altura del cruce con Juan Bautista Alberdi, en sentido al Río de La Plata. El episodio provocó un operativo de seguridad y demoras en el tránsito de la zona.

El aviso fue realizado al 911 por testigos que observaron que el conductor no respondía dentro del vehículo. El camión quedó detenido sobre la traza de la avenida.

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Tras recibir la alerta, dos ambulancias llegaron al lugar y sus profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos. Sin embargo, finalmente constataron el fallecimiento del hombre en el lugar.

En la escena también trabajaron efectivos policiales y peritos de la fuerza, que realizaron tareas para determinar las causas médicas de la muerte.

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Como consecuencia del operativo desplegado tras el episodio, se registraron importantes demoras en la circulación vehicular sobre la avenida General Paz.