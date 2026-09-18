Ladrón robó una moto, se fracturó una pierna en la huida y fue detenido luego de recibir ayuda de un camionero

Un delincuente trató de robar, el pasado 16 de septiembre, una moto que se encontraba estacionada frente a un supermercado, pero cuando huía con el rodado se fracturó una pierna y le pidió ayuda a un camionero que justo pasaba por el lugar. Sin embargo, poco después, lo detuvo la policía.

Cómo sucedió el hecho

Según Clarín, fuentes policiales informaron que todo sucedió en un supermercado que se encuentra sobre las calles 446 y 27 de la localidad de City Bell, en La Plata, pasadas las 20 horas, y la escena quedó registrada por las cámaras de seguridad del negocio.

En la grabación puede verse a Jonathan Braian L., de 18 años, dirigiéndose al local comercial, en cuya entrada hay 2 motos y 2 autos. El joven se acerca a una Gilera Smash, la toma y se la lleva. Sin embargo, cerca de allí, se cayó del rodado y se fracturó una pierna, por ese motivo le solicitó ayuda a un camionero que pasaba por el lugar, quien accedió a llevarlo.

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Mientras tanto, el propietario de la Gilera Smash había descubierto que le habían robado su vehículo y llamó al 911 para realizar la denuncia correspondiente.

Integrantes del Comando de Patrullas llegaron al supermercado y montaron una operación de rastrillaje que les permitió encontrar al sospechoso, con su pierna fracturada, viajando en el camión. Además, según el diario El Día, hallaron la moto robada abandonada en el cruce de las calles 131 y 447.

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Jonathan Braian L. fue enviado, en una ambulancia del SAME, al hospital San Roque de Gonnet, donde permanece internado con guardia policial.

Según Clarín, el caso quedó en manos de la UFI Nº1 del Departamento Judicial de La Plata, y el joven está imputado por “encubrimiento” y “robo calificado”.