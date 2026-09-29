Juicio por la muerte de Maradona: Leopoldo Luque terminó de declarar y ahora es el turno de la psiquiatra Agustina Cosachov

El juicio por la muerte de Diego Maradona entra en su tramo final. Tras las últimas declaraciones de Pedro Di Spagna y Nancy Forlini, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro escuchó las palabras finales de Leopoldo Luque. A continuación le tocará a Agustina Cosachov, antes del inicio de los alegatos.

La jornada marca el cierre de la etapa de declaraciones de los acusados en el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020 mientras se encontraba en una internación domiciliaria en una casa del barrio privado San Andrés, en Benavídez. Los siete imputados están acusados de homicidio simple con dolo eventual.

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Luque negó que los edemas de Maradona fueran “signos de alarma” y aseguró que “siempre actuó de buena fe”

El neurocirujano Leopoldo Luque apuntó constantemente hoy contra el médico clínico Pedro Di Spagna, desmintió haber dicho que era el “médico de cabecera” de Diego Armando Maradona el 18 de noviembre de 2020, cuando el acusado concurrió al country San Andrés para atender al paciente, y resaltó: “Siempre actué de buena fe”.

“Siempre fue a chequear” a Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria en el country San Andrés y sostuvo: “Le dije a la familia que estaba bien”. “Había patrones que indicaban se hinchaba y se deshinchaba. Yo no estaba en el grupo Tigre por el que enfermería reportaba”, expresó el imputado.

Además, dijo que “el edema no es una pauta de alarma en ningún libro, no es signo de alarma”, sino que “el dolor de pecho y la falta de aire” sí lo son. “Un edema no está asociado a algo que pueda causar una muerte inminente. Ese patrón de edema ya lo tenía antes”, explicó el facultativo.

“No tengo nada que esconder”, sostuvo Luque, a la vez que agregó: “Nancy Forlini conversaba con terceros y me mencionaba como médico tratante, es muy fácil decir que ‘Luque era el responsable de todo'”.

“Fue un evento súbito, agudo e irreversible”, ratificó el médico ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.

Qué dijeron Pedro Di Spagna y Nancy Forlini

El médico clínico Pedro Di Spagna había declarado durante el juicio que fue convocado como interconsultor para revisar a Maradona y que concurrió al domicilio el 12 de noviembre de 2020. Según explicó, durante esa visita encontró al exfutbolista lúcido y orientado y dejó indicados distintos estudios médicos.

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Di Spagna también relató que intentó volver a revisar a Maradona el 18 de noviembre, pero que el paciente no quiso recibirlo. Al día siguiente, según su versión, recibió un audio de Nancy Forlini, coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, en el que le comunicaba que los médicos tratantes habían rechazado la visita.

“Yo el 19 quise volver a ir y me lo negaron”, sostuvo el médico ante el tribunal. Según explicó, buscó dejar una constancia de que había intentado regresar al domicilio y que, finalmente, le informaron que había una ambulancia disponible ante una eventual emergencia.

Nancy Forlini y Pedro Di Spagna

En aquella declaración, Di Spagna también defendió a Gianinna y Jana Maradona y recordó que ambas intentaron convencer a su padre para que aceptara la atención médica. “Yo el 18 vi dos hijas con amor a su padre”, afirmó durante la audiencia.

Forlini, por su parte, declaró en junio ante los jueces y centró su exposición en explicar cuál era su función dentro de Swiss Medical. La médica sostuvo que actuaba como coordinadora y que las prestaciones debían ser solicitadas por los profesionales a cargo del tratamiento.

En ese sentido, afirmó que Luque y Cosachov eran los médicos tratantes de Maradona y que ellos debían indicar las necesidades médicas del paciente. “Todo lo que hubiesen pedido se iba a autorizar”, aseguró durante su declaración, al referirse a la condición de Maradona como paciente de la prepaga.

Forlini también sostuvo que no había recibido un pedido de aparatología médica para la internación domiciliaria y que tampoco había recibido, en los términos que planteó Cosachov durante el juicio, una solicitud formal con todos los requerimientos para el tratamiento. Además, señaló que Luque y Cosachov no le habían pedido un médico clínico diario, sino una interconsulta semanal.

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La declaración de Forlini generó luego un fuerte cruce con Cosachov. Ambas mantuvieron versiones diferentes sobre los pedidos realizados para la internación domiciliaria y llegaron a protagonizar un careo durante el debate.

Luque y Cosachov, ante su última declaración

Con ese antecedente, ahora será el turno de Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, quienes tendrán la posibilidad de hablar por última vez ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, una vez finalizado el cuarto intermedio.

Luque ya declaró en varias oportunidades durante el juicio y en una de sus últimas intervenciones volvió a cuestionar las conclusiones de la junta médica. En septiembre había afirmado que nunca imaginó que Maradona fuera a morir y sostuvo que el paciente que describieron los peritos no coincidía con el que él había atendido.

Agustina Cosachov y Leopoldo Luque

Cosachov, en tanto, también tuvo distintas intervenciones durante el proceso. Ahora ambos tendrán su última oportunidad para ampliar sus declaraciones antes de que el debate avance hacia los alegatos.

La etapa de testimonios ya quedó cerrada después de la declaración del perito oficial Pablo Ferrari, quien sostuvo que Maradona murió de manera súbita y planteó que no podía descartarse una infección por Covid-19. Su exposición generó diferencias con otras conclusiones incorporadas durante el juicio.

Los alegatos de la Fiscalía y las querellas están previstos para los días 8, 13 y 14 de octubre, mientras que las defensas expondrán sus argumentos los días 20, 21 y 22. Después de esa instancia, los jueces deberán deliberar sobre la responsabilidad de los siete acusados.

RG/fl